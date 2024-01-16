Притягнете бідність: чому не можна замітати ввечері

Підмітання підлоги - це звичайна домашня справа, яку необхідно робити регулярно. Однак, згідно з народними прикметами, не весь час доби підходить для цього прибирання. Багато хто вірить, що підмітати підлогу ввечері або на ніч - це погана прикмета, яка може призвести до неприємностей.

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Про це пише Ukr.media.

Історія забобонів

Забобони про підмітання підлоги ввечері мають давнє коріння. У давні часи віник або мітла вважалися не тільки інструментами для прибирання, але й магічними предметами. Вони використовувалися відьмами та чаклунами для польотів і ритуалів. Тому, підмітаючи підлогу в сутінках або темряві, людина могла мимоволі творити чаклунство або замітати сліди від нього.

Крім того, віник або мітла вважалися символом енергетики будинку. Підмітаючи підлогу ввечері, людина вимітала з дому позитивну енергію, залишаючи його відкритим для негативних впливів. А вночі, коли активні темні сили, нечисть могла легко проникнути в будинок і заподіяти шкоду його мешканцям.

Що означають забобони

Забобони про підмітання підлоги ввечері тлумачаться по-різному, але більшість з них віщують неприємності для дому та його мешканців. Ось деякі з них:

Підмітаючи підлогу ввечері, ви вимітаєте з дому удачу, гроші та любов.

Ви провокуєте сварки і чвари між домочадцями.

Привертаєте до себе хвороби та недуги.

Відкриваєте двері для нечистої сили і злих духів.

Позбавляєтесь захисту та удачі на шляху.

Як уникнути негативних наслідків

Якщо ви все-таки вирішили підмести підлогу ввечері або на ніч, то є кілька способів уникнути негативних наслідків від цього:

Підмітайте підлогу до центру кімнати або до печі (якщо є), а не до порога чи вікна.

Не викидайте сміття з дому на ніч, а залиште його в закритому контейнері до ранку.

Не передавайте ввечері або на ніч комусь віник чи мітлу, а також не беріть їх в інших.

Не підмітайте ввечері або на ніч удвох одним віником чи мітлою.

Не підмітайте ввечері або на ніч у гостях або не дозволяйте своїм гостям прибирати у вас.

Не підмітайте ввечері або на ніч у дні релігійних свят, таких як Великдень або Різдво.

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Забобони чи реальність?

Чи варто вірити в забобони про підмітання підлоги ввечері - це особиста справа кожного. Однак, варто зазначити, що ці забобони мають свої підстави. У давні часи люди вірили в магію, тому їм було важливо дотримуватися певних правил, щоб уникнути неприємностей.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети пророкують біду.

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