Привабите невдачі та бідність: Які прикраси не можна вішати на ялинку
Згідно з народними повір'ями, існує низка прикрас, які не слід використовувати для прикрашання новорічної ялинки. Езотерики вважають, що такі прикраси можуть негативно впливати на енергію в будинку і притягувати невдачі.
Про це пише РадіоТрек. Звичайно, кожен сам вирішує, чи вірити в такі повір'я, чи ні. Але якщо ви хочете, щоб ваш Новий рік був щасливим і безтурботним, краще дотримуватися цих рекомендацій.
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Ось список прикрас, які краще не вішати на ялинку:
- Пластикові прикраси. Езотерики вважають, що пластикові предмети на новорічному деревці притягують в будинок бідність та невдачі. Вони рекомендують використовувати натуральні матеріали, такі як дерево, скло, тканина.
- Занадто яскраві прикраси. Занадто яскраві кольори, такі як червоний або оранжевий, можуть викликати агресію та конфлікти. Краще вибрати більш спокійні та гармонійні відтінки.
- Старі та пошкоджені прикраси. Езотерики вважають, що вони можуть притягнути в будинок негатив. Тому краще викинути старі прикраси та замінити їх новими.
- Прикраси з зображенням воронів, сов, змій або інших хижих тварин. Ці тварини вважаються символами зла і нещастя. Краще вибрати прикраси з зображенням птахів, тварин або рослин, які несуть позитивну енергію.
- Прикраси у формі хреста або інших релігійних символів. Езотерики вважають, що такі прикраси можуть порушити гармонію в будинку. Краще використовувати прикраси нейтральних форм і кольорів.
- Прикраси з різким або неприємним звучанням, наприклад, дзвіночки або бубонці. Езотерики вважають, що це може відлякати удачу. Краще вибрати прикраси з тихим або мелодійним звучанням.
Нагадаємо, вчений відповів, яка ялинка екологічніше: штучна чи натуральна.
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