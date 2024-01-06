Накличете негаразди: чому не можна прибирати ввечері

З давніх-давен люди вірили, що деякі домашні справи краще не виконувати ввечері. Ці повір'я були пов'язані з езотерикою та повір'ями про те, що в цей час активізуються темні сили. Однак і в наш час фахівці радять відкласти ці справи на ранок або вихідні.

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Про це пише Час Дій.

Виносити сміття

За традицією, сміттєве відро не можна виносити після заходу сонця, щоб не вигнати з дому фінансове благополуччя. Сьогодні це пояснюється більш практичними причинами. Вночі шлях до бака з відходами може бути небезпечним, великий ризик нарватися на нетверезого сусіда або дворову собаку. Крім того, сміття може привабити гризунів або інших шкідників.

Мити підлогу

Існує повір'я, що мити або підмітати підлогу на ніч - значить, викидати щастя з дому. Психологи з цим згодні. Якщо після робочого дня ви присвячуєте час прибиранню, навряд чи зможете залишатися в хорошому настрої. Це може призвести до погіршення настрою, а також до проблем зі сном.

Прати

Раніше вважалося, що розвішана на ніч білизна приваблює нечисту силу та вбирає негатив. Сьогодні фахівці з прибирання радять відмовитися від вечірнього прання з іншої причини: вночі речі гірше сохнуть, а вологість у квартирі підвищується, створюючи ризик появи плісняви. Крім того, шум пральної машини може розбудити дітей чи засмутити сусідів.

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Голитися

Наші предки вважали, що позбавлятися рослинності на обличчі після заходу сонця не варто. Це позбавляло чоловіка сил і могло призвести до імпотенції. Сьогодні ця прикмета пояснюється більш практичною причиною: погане освітлення і втома можуть призвести до порізів.

Залишати вікна незаштореними

Фахівці сну вважають, що пряме місячне світло може викликати безсоння і призвести до депресивного стану. Якщо ви живете на першому поверсі, краще зашторить вікна на ніч. Так ви почнете висипатися набагато краще.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети віщують щастя, якщо помічаєш їх виходячи з дому.

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