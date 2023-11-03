Накличете бідність: у які дні не можна позичати гроші

Ніхто не любить брати чи позичати в борг, але іноді ситуація вимагає цього. Існує безліч прикмет і переконань, пов'язаних із позичанням грошей, включаючи дні, коли це варто чи не варто робити.

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Про це пише Час Дій.

Дні, коли не можна позичати гроші

У нашій культурі позичання грошей завжди вважалося справою, яка потребує особливої обережності. Люди часто відмовляються від цього, оскільки немає гарантії повернення. Це може вести до конфліктів в родині та між друзями. В цьому контексті виникають прикмети та правила, як правильно взяти чи дати гроші.

Наші предки вважали, що позичати гроші не можна в період Великого посту, на Водохреща та під час інших важливих релігійних свят. Вони вірили, що в такі дні гроші, позичені в борг, не повернуться.

День тижня, коли краще не брати або давати гроші

День тижня також має значення при позичанні грошей. Наприклад, не рекомендується позичати чи брати в борг в неділю, оскільки це час проведення церковної служби. Існує переконання, що це може призвести до невдачі.

Також не варто позичати гроші у вівторок, адже цей день вважається менш вдалим для вирішення фінансових питань, і тому краще відмовити тим, хто просить позичити гроші в цей день.

Чому не можна позичати гроші ввечері

Темний час доби асоціюється із нечистими силами, які мають на меті завдати шкоди. Вплив цих сил може вплинути негативно на ваше благополуччя, і гроші можуть почати витікати з вашого життя.

Коли позичати гроші

Вважається, що позичати гроші найкраще в понеділок вранці.

Середа вважається найсприятливішим днем для віддачі боргів, оскільки це середина тижня і пік активності.

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Поозичати гроші краще лівою рукою, оскільки вважається, що це полегшує повернення. Важливо також брати в борг великими купюрами, оскільки вони символізують потужний грошовий потік.

Крім того, фази місяця також мають своє значення. На зростаючому місяці позичати гроші вважається прийнятним, оскільки це сприяє поверненню грошей з надлишком.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети про гроші дійсно працюють.

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