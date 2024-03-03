Дослухайтесь до мудрості предків: що не можна робити на похоронах

Похорон – це завжди важка подія, адже ми прощаємося з близькою людиною. Існують певні правила та прикмети, яких рекомендується дотримуватися, щоб віддати останню шану покійному та не накликати на себе біду.

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Як пише УНІАН, похорон – це не лише прощання з покійним, але й можливість для живих висловити свою любов і повагу. Дотримуючись правил та прикмет, ви зможете провести цю церемонію гідно.

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Ось деякі з них:

Не можна залишати покійного вдома самого: його речі набувають містичної сили, і якщо їх хтось візьме, то може використовувати в чорній магії.

Не можна виносити з дому одяг покійного або інші його речі в день похорону.

Не можна класти в труну фотографії інших людей: за прикметою, вони помруть слідом за небіжчиком.

Не можна підмітати й мити підлогу, поки покійний у домі: можна "вимести" на цвинтар усіх живих.

Не можна йти попереду труни, дивитися на похорон із вікна: це може накликати смерть.

Не можна переходити дорогу після траурної процесії: можна "притягти" хворобу.

Не можна нести труну, якщо ви кровний родич: душа покійного може "потягти" вас за собою.

Зверніть увагу на такі моменти:

Дощ під час похорону: невелика мряка віщує спокій душі покійного.

Якщо труна впала під час похорону: це може означати, що родичам доведеться розплачуватися за гріхи покійного.

Що робити з грошима, які дали на похорон:

Їх не можна витрачати на себе: можна використовувати лише на траурну процесію (труну, вінки, послуги священика тощо).

Чому не можна вітатися на похороні:

Це може накликати злих духів. Тому краще просто кивнути головою присутнім.

Чому не можна чіпати небіжчика в труні:

Це може потривожити його душу і завадити їй вирушити в потойбічний світ.

Існує повір'я, що людина, яка доторкнулася до покійного, може захворіти або навіть померти.

У чому не можна ходити на похорон:

Одяг має бути в темних тонах: чорний, темно-сірий, темно-синій, темно-коричневий.

Не можна одягати яскравий, строкатий, світлий одяг, а також одяг з паєтками, камінням і стразами.

Варто відмовитися від занадто короткої спідниці, шортів, зухвалого декольте і спортивного костюма.

Кому не можна кидати землю в могилу:

Це можуть робити лише ті, хто вірить у традиції та шанує їх.

Не можна кидати землю механічно, "за принципом так треба".

Нагадаємо, ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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