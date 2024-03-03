Дослухайтесь до мудрості предків: що не можна робити на похоронах
Похорон – це завжди важка подія, адже ми прощаємося з близькою людиною. Існують певні правила та прикмети, яких рекомендується дотримуватися, щоб віддати останню шану покійному та не накликати на себе біду.
Як пише УНІАН, похорон – це не лише прощання з покійним, але й можливість для живих висловити свою любов і повагу. Дотримуючись правил та прикмет, ви зможете провести цю церемонію гідно.
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Ось деякі з них:
- Не можна залишати покійного вдома самого: його речі набувають містичної сили, і якщо їх хтось візьме, то може використовувати в чорній магії.
- Не можна виносити з дому одяг покійного або інші його речі в день похорону.
- Не можна класти в труну фотографії інших людей: за прикметою, вони помруть слідом за небіжчиком.
- Не можна підмітати й мити підлогу, поки покійний у домі: можна "вимести" на цвинтар усіх живих.
- Не можна йти попереду труни, дивитися на похорон із вікна: це може накликати смерть.
- Не можна переходити дорогу після траурної процесії: можна "притягти" хворобу.
- Не можна нести труну, якщо ви кровний родич: душа покійного може "потягти" вас за собою.
Зверніть увагу на такі моменти:
- Дощ під час похорону: невелика мряка віщує спокій душі покійного.
- Якщо труна впала під час похорону: це може означати, що родичам доведеться розплачуватися за гріхи покійного.
Що робити з грошима, які дали на похорон:
- Їх не можна витрачати на себе: можна використовувати лише на траурну процесію (труну, вінки, послуги священика тощо).
Чому не можна вітатися на похороні:
- Це може накликати злих духів. Тому краще просто кивнути головою присутнім.
Чому не можна чіпати небіжчика в труні:
- Це може потривожити його душу і завадити їй вирушити в потойбічний світ.
- Існує повір'я, що людина, яка доторкнулася до покійного, може захворіти або навіть померти.
У чому не можна ходити на похорон:
- Одяг має бути в темних тонах: чорний, темно-сірий, темно-синій, темно-коричневий.
- Не можна одягати яскравий, строкатий, світлий одяг, а також одяг з паєтками, камінням і стразами.
- Варто відмовитися від занадто короткої спідниці, шортів, зухвалого декольте і спортивного костюма.
Кому не можна кидати землю в могилу:
- Це можуть робити лише ті, хто вірить у традиції та шанує їх.
- Не можна кидати землю механічно, "за принципом так треба".
Нагадаємо, ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.
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