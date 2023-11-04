Примружитись та посміхнутись: Дослідники з'ясували як сподобатись будь-якому коту

Дослідники з Великої Британії розкрили секрет того, як привернути увагу та вподобання вашого кота. Це виявилося пов'язане із правильним морганням. Часто кішок вважають менш соціальними та компанійськими тваринами порівняно із собаками, але це стереотип не завжди відповідає дійсності. Кішки також можуть розвивати прихильність до своїх господарів, і основний момент – це здатність розуміти сигнали, які вони подають.

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Дослідники, опубліковані в журналі Scientific Reports, розкрили, що одним із найпростіших сигналів, які можуть заспокоїти кота, є прищур очей. В ході експериментів виявлено, що кішки більше симпатизували людям, які сповільнювали моргання, при цьому не відкриваючи зубів.

Вчені провели два окремих експерименти. У першому експерименті брали участь 21 кішка та їх господарі. Людям було запропоновано створити безпосередній зоровий контакт зі своєю кішкою, коли вона розташовувалася на своєму улюбленому місці, і відчути надійність шляхом прищурювання очей. Результати показали, що саме в такому випадку кішки реагували на знаки уваги і також повільно примружували очі. Цей ефект не залежав від віку кішок чи кількості тварин у будинку.

Другий експеримент залучив 24 кішки, але на цей раз вони мали справу з незнайомими для них експериментаторами, а не господарями. Результати показали, що тварини були більш схильні наближатися до людей, які сповільнювали моргання і при цьому мімікували симпатією.

Карен Маккомб, психологиня з Університету Сассекса, зазначила: "Багато власників кішок раніше вже мали підозри щодо цього, тож було цікаво нарешті знайти докази".

У підсумку вчені прийшли до висновку, що мовчазне сповільнене моргання та прищурювання очей є ефективним способом комунікації між кішками та людьми, який сприяє покращенню взаємин між ними.

Коти вважаються одними з найбільш загадкових домашніх тварин і мають безліч прикмет та повір'їв, пов'язаних із своєю присутністю. Багато прикмет пов'язані з поведінкою котів.

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