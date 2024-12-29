Приносять в дім негативну енергію: яких речей варто позбутися перед Новим роком

Чистота вдома – запорука гармонії в думках. Саме тому підтримання порядку в оселі важливе для створення спокійної та затишної атмосфери. Згідно з принципами фен-шуй, деякі речі у вашій оселі можуть непомітно притягувати негативну енергію.

Фахівці пояснили, яких предметів варто позбутися вдома, щоб зробити прийдешній рік успішним. Про це пише UAportal з посиланням на Woman and Home.

Пошкоджений чи невживаний посуд, наприклад, тріснуті тарілки або чашки, які просто лежать без діла, забирає вашу енергію та блокує позитив у вашому домі.

Предмети, що викликають болючі спогади: зберігання речей, пов’язаних із неприємними подіями чи емоціями, може утримувати вас у минулому та заважати розвитку.

Засохлі чи мертві рослини: зів’ялі квіти є символом відсутності життєвої енергії. Вони здатні перешкоджати вільному руху позитивної енергії у вашій оселі.

Несправні або непотрібні годинники: вони накопичують негативну енергію і символізують марнування часу. Якщо ви прагнете кар’єрного зростання чи нових особистих досягнень, варто позбутися зайвих або зламаних годинників.

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Пошкоджені дзеркала: за повір'ями, тріснуті чи подряпані дзеркала можуть приносити негаразди та відштовхувати удачу протягом трьох років.

Електроніка у спальні: фахівці рекомендують уникати присутності електронних пристроїв у спальному приміщенні, залишивши там лише простий будильник. Це допоможе зменшити вплив електромагнітних полів, покращити циркуляцію позитивної енергії та сприятиме здоровому, якісному сну.

Колючі рослини: такі види рослин, як юка чи пальми з гострим листям, перешкоджають проникненню позитивної енергії у простір кімнати.

Небажані подарунки: не варто тримати у себе речі, отримані в подарунок, які вам не до вподоби, лише через відчуття обов’язку. Припиніть ховати їх у шафу чи на горище — краще позбутися їх. Це не лише звільнить простір, а й допоможе усунути почуття провини за зберігання речей, які вам не приносять задоволення.

Одяг, що не приносить радості: якщо у вашій шафі є речі, які ви давно не носите чи не любите, варто їх віддати або викинути. Гардероб має надихати, а не викликати розчарування щоразу, коли ви обираєте, що вдягнути. Скоротіть кількість речей у шафі, залишивши лише те, що вам подобається та приносить радість.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чого не можна робити у новорічну ніч-2025, щоб рік був вдалим.

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