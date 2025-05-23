Доведеться ділитись із друзями: як збільшити врожай болгарського перцю

Щоб солодкий перець тішив багатим урожаєм, недостатньо лише ретельно підготувати ґрунт — ця культура потребує регулярного й грамотного підживлення на всіх етапах розвитку. Навіть якщо земля містить достатньо органічних речовин, перцю потрібна додаткова підтримка, особливо в ключові періоди росту.

Про це пише zahid.net. Перець належить до вибагливих культур, які швидко реагують на нестачу поживних речовин. Без своєчасного внесення добрив рослини можуть витягуватись, зупиняти ріст або скидати зав’язі. Найбільш критичними є моменти після пікірування, адаптація після пересадки у відкритий ґрунт, період формування бутонів і плодоношення.

Перше підживлення проводиться приблизно через тиждень після пікірування розсади. Для цього використовують легкий розчин мінеральних добрив на основі аміачної селітри, суперфосфату та сірчанокислого калію — усе розчиняється у десяти літрах води. Через десять днів процедуру можна повторити.

Коли рослини вже пересаджені у відкритий ґрунт і встигли адаптуватися (приблизно через два тижні), вносять нову порцію підживлення — цього разу підійде поєднання сечовини та суперфосфату. Такий склад допоможе зміцнити кореневу систему та стимулює активне нарощування зеленої маси.

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Під час активного росту та цвітіння перець особливо потребує фосфору й калію. На цьому етапі знову використовується добре знайомий мікс мінеральних добрив, що підтримує формування бутонів, покращує зав’язування плодів і зміцнює імунітет рослин.

Коли починається плодоношення, доцільно переходити на підживлення з акцентом на калій. Добре працює розчин деревної золи в комбінації з аміачною селітрою. Альтернативно можна застосовувати сульфат калію в поєднанні з суперфосфатом — ці компоненти також розчиняють у 10 літрах води та вносять під корінь.

Якщо ж рослина виглядає ослабленою, її листя жовтіє або ріст затримується, варто провести додаткове підживлення. У такому випадку найкращим варіантом буде використання комплексних мінеральних добрив, що містять мікроелементи — це дозволить швидко підтримати перець і повернути йому здоровий вигляд.

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