Причини випадіння волосся: що робити

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Досить часто зустрічаю у дівчаток окремі пости з питаннями про причини випадання волосся. До речі, окреме задоволення – читати коментарі з порадами під такими публікаціями.

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Напишу лаконично возможные причины:

▪️нарушения в работе желчевыделительной системы.

▪️нарушения в работе печени.

▪️избыточный бактериальный рост в кишечнике, кандидоз, паразитарные инфекции.

▪️синдром дырявого кишечника.

▪️пищевая непереносимость к продуктам.

▪️заболевания щитовидной железы.

▪️аутоиммунные заболевания.

Особенно часто вышеперечисленные заболевания проявляются на фоне нездорового питания, после антибиотикотерапии/гормонотерапии.

Абсолютно все вышеперечисленные заболевания будут сопровождаться снижением в организме уровня витаминов, микроэлементов, полезных жиров и других жизненно важных элементов.

По причине:

•плохого усвоения нутриентов в желудочно-кишечном тракте - синдрома мальабсорбции.

•обкрадывания патогенной микрофлорой питательных веществ - нас попросту "объедают".

•повышенного расхода организмом питательных веществ, что часто бывает при хронических воспалительных заболеваниях - организм тратит свои "запасы" на выздоровление.

Поэтому! Отдельный приём витамина Д3, железа, витаминов группы В, цинка, селена и др. биодобавок - это не лечение первопричины!

В лучшем случае - добавки восполнят дефицит, но без устранения первопричины дефицитные состояния вернутся на круги своя, как только вы прекратите принимать добавки.

В худшем случае - вы оттягиваете время, прикрывая симптомы биодобавками (это если вы их удачно подобрали еще), в то время как данная симптоматика может послужить первым важным звоночком к своевременному лечению серьезных проблем со здоровьем.

Мезотерапия для волос - эффективная процедура, но поможет временно, так как лечит местно. Если же решать проблемы со здоровьем комплексно, то хорошо поможет в закреплении результата.