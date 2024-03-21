Причини випадіння волосся: що робити
БЛОГ
Досить часто зустрічаю у дівчаток окремі пости з питаннями про причини випадання волосся. До речі, окреме задоволення – читати коментарі з порадами під такими публікаціями.
Далі текст мовою оригіналу
Напишу лаконично возможные причины:
▪️нарушения в работе желчевыделительной системы.
▪️нарушения в работе печени.
▪️избыточный бактериальный рост в кишечнике, кандидоз, паразитарные инфекции.
▪️синдром дырявого кишечника.
▪️пищевая непереносимость к продуктам.
▪️заболевания щитовидной железы.
▪️аутоиммунные заболевания.
Особенно часто вышеперечисленные заболевания проявляются на фоне нездорового питания, после антибиотикотерапии/гормонотерапии.
Абсолютно все вышеперечисленные заболевания будут сопровождаться снижением в организме уровня витаминов, микроэлементов, полезных жиров и других жизненно важных элементов.
По причине:
•плохого усвоения нутриентов в желудочно-кишечном тракте - синдрома мальабсорбции.
•обкрадывания патогенной микрофлорой питательных веществ - нас попросту "объедают".
•повышенного расхода организмом питательных веществ, что часто бывает при хронических воспалительных заболеваниях - организм тратит свои "запасы" на выздоровление.
Поэтому! Отдельный приём витамина Д3, железа, витаминов группы В, цинка, селена и др. биодобавок - это не лечение первопричины!
В лучшем случае - добавки восполнят дефицит, но без устранения первопричины дефицитные состояния вернутся на круги своя, как только вы прекратите принимать добавки.
В худшем случае - вы оттягиваете время, прикрывая симптомы биодобавками (это если вы их удачно подобрали еще), в то время как данная симптоматика может послужить первым важным звоночком к своевременному лечению серьезных проблем со здоровьем.
Мезотерапия для волос - эффективная процедура, но поможет временно, так как лечит местно. Если же решать проблемы со здоровьем комплексно, то хорошо поможет в закреплении результата.