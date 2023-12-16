При якій температурі прати одяг, щоб знищити мікроби: господині поділились секретом

Коли ми дістаємо одяг із пральної машини, він виглядає чистим і свіжим, але чи справді він безпечний для здоров'я?

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Дослідження показують, що низькотемпературні режими прання не завжди здатні знищити шкідливі бактерії. Навпаки, вони можуть стати благодатним ґрунтом для їхнього розмноження.

Про це пише Ukr.media.

Американські мікробіологи провели дослідження, в якому вимірювали рівень бактерій у пральних машинах і "чистому" одязі. Результати показали, що машинний цикл на режимі 30-40 градусів не тільки не видаляє шкідливі мікроорганізми, а й може навіть переносити їх на інші речі.

Наприклад, на "чистій" спідній білизні було виявлено близько 10 000 бактерій фекального походження.

Низькотемпературний цикл також сприяє перехресному забрудненню одягу. Якщо покласти в пральну машину брудний одяг, бактерії з нього поширяться на інші речі.

Особливо високий ризик зараження бактеріями з одягу, що безпосередньо контактує з тілом людини, наприклад, спідня білизна, рушники та постільна білизна.

Бактерії, що залишилися всередині пральної машини, також можуть бути причиною перехресного зараження. Мікробіологи виявили один мільйон мікроорганізмів у двох столових ложках води для прання.

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Таким чином, прання за низьких температур може бути небезпечним для здоров'я. Щоб уникнути цього, слід:

Регулярно очищати та дезінфікувати пральну машину.

Періодично використовувати режими підвищеної температури (60-90 градусів).

Особливо ретельно прати одяг, що контактує з тілом людини.

Звичайно, при цьому обов'язково потрібно враховувати якість тканин. Деякі тканини не можна прати за високих температур.

Нагадаємо, ми вже писали, як приготувати бюджетний засіб для прання.

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