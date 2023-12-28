Припиніть так робити: Фахівці назвали поширену помилку, яка псує каструлі та пательні

Очищення каструль і сковорідок може здатися простим, але існує одна поширена помилка, яка псує посуд. Йдеться про використання холодної води.

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Проста заміна холодного полоскання на тепле може мати велике значення, коли мова йде про полегшення прибирання. Уникайте використання будь-якої холодної води для цієї частини, особливо якщо сковорода ще остигає, повідомляє Express.co.uk.

Ополіскування гарячої сталевої каструлі чи сковороди холодною водою може пошкодити сталь і залишити плями на поверхні. Натомість швидко промийте сковороду гарячою водою.

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Експерт рекомендував дати їм постояти замоченими у воді принаймні 30-40 хвилин, перш ніж почистити їх. Це допоможе з легкістю розщепити будь-які залишки їжі.

Якщо на каструлях залишились плями, білий оцет є популярним вибором.Його природна кислотність найкраще справляється з плямами та зміною кольору на кухонному посуді.

Як зберігати каструлі, зрештою, залежатиме від наявного простору, але рекомендується, якщо це можливо, уникати надто великої кількості сковорідок, складених одна на одну.

Якщо у вас багато каструль, складених на меншому просторі, подумайте про використання кухонних рушників між ними, щоб зберегти антипригарні поверхні.

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