Віщують щастя та успіх: 5 зимових прикмет, на які варто звернути увагу

Різноманітні знаки і символи оточують більшість людей протягом усього життя. Тому давайте згадаємо кілька зимових прикмет, які обіцяють удачу та добробут.

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Про це пише Ukr.media.

Свист вітру і бажання

Згідно з народними прикметами, свист вітру в холодні зимові ночі не тільки лунає як заклик стихії, але й обіцяє наближення удачі.

Вважається, що, якщо в той момент загадати бажання і “випустити" його разом із вітром, воно обов’язково здійсниться.

Звісно, варто враховувати власні відчуття. Якщо вітер викликає занепокоєння, то такий знак можна вважати негативним.

Сніг під час хуртовини

Вважається, що сніг, який падає під час хуртовини, несе із собою послання від духів зими. І тут варто довіряти власній інтуїції.

Якщо сніг викликає позитивні емоції та виникає відчуття радості, то він може приносити позитивні зміни.

Стукіт коліс

Стукіт коліс удалині в зимову ніч розглядається як передвістя радісних подій. Якщо ви почуєте цей стукіт, не бійтеся вийти на свіже повітря і зустріти його.

Звісно, раніше у цій прикметі був свій сенс. Справа в тому, що стукіт коліс взимку у наших предків вказував на очищену дорогу від снігу.

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Чайник, що гуде

За переказами, гудіння чайника — це не просто ознака того, що вода закипає. Це знак того, що удача починає набирати обертів.

Приготуйте чай або інший напій, щоб насолодитися ним зі своєю сім’єю. Вважається, що спільне чаювання в сильні морози привертає удачу і гармонію в життя кожної родини.

Крижані візерунки на вікнах

Крижані візерунки на вікнах не тільки додають чарівності, але й можуть бути ключем до майбутнього.

Згідно з прикметами, якщо ви приділите увагу візерункам та лініям на вікнах, ви можете помітити натяки на майбутні події та можливості.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети про гроші дійсно працюють.

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