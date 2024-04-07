Передбачає майбутнє: що означає якщо в церкві впала чи згасла свічка
Віряни часто ставлять свічки в церкві за упокій, здоров'я, просять допомоги для себе чи рідних. Іноді трапляється, що свічка раптово гасне або падає.
Цілком природно, що людина в такій ситуації може відчути занепокоєння, адже народні прикмети часто трактують такі події як недобрі знаки, пише ТСН.
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Що ж насправді означають такі "неприємності" з церковними свічками?
Падіння свічки:
- Впала з рук: не несе нічого поганого, просто будьте уважні.
- Впала після встановлення:
- Вдома: може віщувати несподівані новини (не обов'язково погані).
- У церкві:
- За упокій: покійний може бути чимось ображений.
- За здоров'я: можливі проблеми зі здоров'ям у близьких.
Згасла свічка:
- Вдома: можливо, ви не до кінця щирі у своїх молитвах або думках.
- У церкві:
- За упокій: покійний потребує молитов.
- За здоров'я: молитися за здоров'я й просити прощення у кривдників.
Що робити:
- Падіння:
- Вдома: не звертайте уваги.
- У церкві: підніміть, поставте на місце, помоліться.
- Згасання:
- Вдома: запаліть знову, щиро помоліться.
- У церкві:
- За упокій:
- попросіть вибачення у покійника;
- прочитайте молитву за упокій;
- запаліть нову свічку.
- За здоров'я:
- простіть кривдників;
- попросіть у Бога здоров'я;
- запаліть нову свічку.
- За упокій:
Пам'ятайте:
- Не вірте сліпо прикметам, адже головне – щирість віри та молитов.
- Не бійтеся "поганих" знаків, адже вони можуть бути лише застереженням, а не вироком.
- Зосередьтеся на молитві, щиро просіть про те, що вам дійсно важливо.
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