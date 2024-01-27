Правило заможних: Якою рукою потрібно брати гроші, а якою віддавати

Гроші завжди оточені магічною силою. З ними пов'язано багато прикмет, які гарантують примноження багатства й попереджають злидні. Більшість цих прикмет стосуються того, як правильно брати й давати гроші.

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Дотримуючись цих простих правил, ви зможете залучити й зберегти багатство. Пам'ятайте, гроші люблять холодну голову й здоровий глузд, пише vona.pp.

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Не позичайте гроші бідним людям

Вважається, що разом з боргом ви можете отримати й частинку їхнього невезіння.

Очистіть гроші, взяті у хворої людини

Попросіть людину покласти купюри на дерев'яну поверхню, щоб нейтралізувати негативну енергетику.

Не позичайте й не віддавайте борги після заходу сонця

Це може призвести до злиднів. Якщо ж виникла така необхідність, впустіть купюри на підлогу, щоб людина не брала їх з ваших рук.

Не позичайте й не віддавайте борги у певні дні

Не позичайте гроші в понеділок, не дайте в борг у вівторок, а повертайте борг у будь-який день, крім п'ятниці.

Правильно беріть і віддавайте гроші

Брати гроші потрібно лівою рукою, адже вона знаходиться ближче до серця. Це символізує вдячність за матеріальні блага.

Віддавати ж купюри слід правою рукою, щоб емоції не заважали розрахункам.

Очистіть гроші, взяті у нещасливої людини

Покладіть їх на дерев'яний виріб, щоб нейтралізувати негативну енергетику.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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