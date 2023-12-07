Правило 12-12-12: Дотримуйтесь, щоб у вас в домі завжди було прибрано та охайно

Багато власників квартир і особливо батьків малечі знають, як важко підтримувати чистоту вдома, особливо коли кількість речей постійно зростає. Один цікавий прийом, який полегшує процес прибирання і сприяє збереженню порядку, називається "12-12-12". Цей метод дозволяє тримати ваш простір в організованому стані, не витрачаючи занадто багато часу і зусиль.

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Американський автор та блогер з мінімалізму, Джошуа Беккер, розповів про цей прийом у своєму блозі та книзі "Менше означає більше. Мінімалізм як шлях до усвідомленого і щасливого життя", пише Ukr.media. Він запропонував своїм читачам челендж: вибрати 12 речей для викидання, 12 — для пожертвування та ще 12 — для повернення на місце.

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Цей челендж здобув популярність, особливо серед господинь у великих сім'ях. Його суть полягає в тому, щоб кожного разу обирати 12 об'єктів із трьох категорій. По-перше, 12 речей викидаються, прибираючи зайве; по-друге, 12 речей призначаються для благодійності, даруючи іншим; по-третє, 12 речей повертаються на свої місця.

Цей підхід прекрасно підходить для тих, хто хоче підтримувати порядок без великих труднощів. Важливою перевагою є можливість залучити всю родину до гри, зробивши процес прибирання цікавим і невимушеним. Формат гри дозволяє об'єднати сім'ю і весело провести час, навіть коли йдеться про прибирання.

Правило можна застосовувати як взагалі по всьому будинку, так і до окремих його частин. Це стає особливо корисним, коли необхідно справитися з конкретними ділянками, такими як шафи, балкон, гараж або антресолі на кухні. Просте і ефективне правило "12-12-12" дозволяє підтримувати порядок без надмірних зусиль і стресу.

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