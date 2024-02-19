Пожовклі подушки повернуть собі білизну завдяки трьом простим засобам

З часом ваші пухові ковдри та подушки можуть пожовтіти. Це природне явище, яке спричинюють різні фактори, такі як піт, пилові кліщі та шкірне сало.

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Хоча пожовтіння подушок не є небезпечним, воно може бути неприємним. На щастя, існує кілька простих та ефективних методів, які допоможуть вам зробити ваші подушки білими знову, пише santeplusmag.com.

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1. Гаряча вода і лимон:

Закип'ятіть 2,5 літра води. Додайте 6 склянок лимонного соку. Замочіть подушку в розчині на 2 години. Виперіть подушку з милом, сполосніть і висушіть.

2. Білий оцет і харчова сода:

Наповніть миску гарячою водою. Додайте ½ склянки білого оцту і ½ склянки харчової соди. Замочіть подушку в розчині на годину. Виперіть подушку в пральній машині й потім висушіть на повітрі.

3. Лимон і перекис водню:

Наповніть відро гарячою водою. Додайте ½ склянки лимонного соку й склянку перекису водню. Замочіть подушку в розчині на годину. Виперіть подушку в пральній машині й висушіть на повітрі.

Фахівці зауважують, що різні типи подушок потребують різних методів прання. Тому завжди перевіряйте етикетку, щоб переконатися, що ви використовуєте правильний режим прання.

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