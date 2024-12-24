Привітання з Різдвом Христовим українською 2024 у віршах та прозі

Різдво — це свято радості та світла для всіх віруючих, будь то святкування 25 грудня за новим календарем або 7 січня за старим стилем. Ми підготували теплі побажання та красиві листівки, які зроблять цей день ще більш особливим. Привітання з Різдвом 2024 без сумніву принесуть радість вашим рідним та близьким.

Привітання з Різдвом у прозі та віршах

Різдво спустилося на землю,

І світить зірочка ясна.

Зима малює білим пензлем,

А на столі горить свіча.

Сердечно Вас з Різдвом вітаю!

Хай щастям повниться душа,

Хай Бог завжди допомагає,

Дарує справжні чудеса!

Любові, віри та надії,

Смирення, миру і тепла.

Хай збудуться важливі мрії,

Здорова буде вся сім’я!

Хай на столі буде багато,

І коляда нехай звучить.

Нехай в серцях панує свято,

Бо народився Божий син!

***

Вас з Різдвом вітаю нині!

Всім бажаю щастя я,

Мир панує хай в родині,

В радості живе сім’я.

Хай Господь вас благодаттю

Нагородить за добро,

Буде тіло хай здоровим,

В душах хай живе тепло.

***

В ніч святкову і казкову,

У чарівну ніч Різдва,

Вам бажаю я любові

Та душевного тепла,

Ласки Божої й достатку,

Щоб здоровими були,

Щоб було усе в порядку,

І щоб дружно ви жили!

***

Різдво святе заходить на поріг.

Прийміть зі святом цим мої вітання!

Хай Божа благодать летить, як сніг,

Хай сміх лунає з вечора й до рання.

Хай Ангел береже усю сім’ю,

Дарує радість, злагоду, здоров’я.

І силу вам нехай дає Ісус

Долати всі проблеми і незгоди!

***

З Різдвом Христовим вас вітаю,

Благословень святих бажаю.

Хай в хату янгол охоронець

Внесе надії промінець!

Хай дарує Господь здоров’я

Та стане прикладом взірець.

Живіть щасливо та багато,

Комфорту, миру вашій хаті!

***

Чарівних свят, веселого Різдва,

Хай за вікном тихенько сніг кружляє,

Та в ніч казкову стануться дива,

І серденько від щастя запалає,

Любові та добробуту в оселі,

Щоб рік був благодатним та веселим!

***

З Різдвом Христовим, добрий люд!

Щоб запалала радість всюди,

Під мирним небом, в теплій хаті

Щасливі будьмо і багаті.

Живі, в коханні, в благодаті,

В родиннім затишку й любові,

У сяйві зорянім хрещатім

Будьмо веселі і здорові!

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***

З Різдвом Христовим вітаю! Христос народився - славімо його! Нехай це світле та чудове свято принесе те, про що мріють усі українці - перемогу ЗСУ, настання миру та повернення додому всіх наших захисників!

***

Вітаю з Різдвом Христовим. І в це світле свято хочу побажати бачити знаходити все добре в людях, дарувати надію близьким і втілювати свої мрії, щиро вірити і ніколи не забувати про просте людське щастя. Бажаю цінувати все, що в тебе є, і насолоджуватися кожною миттю свого життя.

***

Вітаю зі світлим святом Різдва! Бажаю миру, добра та достатку у кожну оселю! Нехай найрадісніші почуття переповнюють душу в цей чудовий день! Хочеться побажати лише добрих чудес, неземного щастя та виконання всіх благих бажань!

***

З Різдвом Христовим! Душевної гармонії та чистоти, кохання, постійного позитиву, чудового настрою, сімейного нескінченного щастя та тотального благополуччя. Успіхів у всіх справах і щоб зірки з неба завжди яскраво висвітлювали життєвий шлях.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, які подарунки не варто дарувати на Різдво та Новий рік.

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