Привітання з днем ангела Михайла у віршах та прозі

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Іменини Михайла 2023 року цього року святкуємо 8 листопада. Пропонуємо вам привітати Михайлів, Михайловичів та Михайлівних зі святом.

Привітання з іменинами Михайла у віршах та прозі

Михайле, зі святом! Бажаю тобі благ і нових яскравих відчуттів. Чудового самопочуття і досягнення будь-яких цілей. Будь здоровий, гарний, щасливий, налаштований на позитив і завжди із відкритою душею! Добра тобі та всіляких задоволень!

***

Дорогий наш Михайло!

У день ангела тобі бажаємо

Любові великої та міцних сил.

Твоє світле свято відзначаємо.

Нехай шумить натовп друзів,

І привід випити не перешкода.

Щоб життя було лише веселішим,

Від дружного та радісного сміху.

***

Михайле, нехай буде сила в характері та тілі, а посмішка частим гостем на обличчі. Бажаю міцно стояти на захисті своїх інтересів і своєї сім'ї, щоб з упевненістю крокувати щодня. Вітаю з іменинами!

***

Нехай День святого Михайла

Наповнить життя твоє добром,

Щоб у ньому гармонія панувала,

Нехай затишним буде дім,

Нехай у ньому вогонь кохання горить

І надає душевних сил!

Нехай здоров'я зберігає

Завжди Архангел Михаїл!

З Днем ангела!

***

Михайле, вітаю тебе з твоїм світлим і радісним святом! Бажаю нескінченного оптимізму та успіху, міцного здоров'я і позитиву, чудових друзів і чудових ідей, бадьорості духу і вірної любові у житті.

Нагадаємо, 26 жовтня ми святкували день ангела Дмитра.

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