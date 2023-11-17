Привітання з Днем студента 2023 українською мовою

День студента цього року відзначатимемо 17 листопада. Пропонуємо вам привітати учнів та студентів з їх святом.

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Привітання з Днем студента в прозі та віршах

У чудовий день студентів

Бажаю радісних моментів,

Веселощів, емоцій виру,

Насолодитись святом щиро!

Дається легко хай наука,

В біді хай друг протягне руку,

Хай все виходить, все вдається,

Фортуна хвостиком хай в’ється!

***

Студентство - воістину найкращий період життя. Бажаю вам відчути на собі всі його принади. Нехай навчання дається легко, іспити здаються швидко, а вільного часу буде все більше. Бажаю вам направляти весь присутній ентузіазм в потрібне русло. Поки життя надає вам всі можливості, беріть від нього все. Нехай роки, що пролітають так швидко, залишать у вашій пам'яті слід радісних і позитивних вражень!

***

С Днем студента вас вітаю!

Неодмінно побажаю,

Щоб легким було навчання,

Виправдало сподівання,

Щоб нудьга не дошкуляла,

Була пруха і халява,

Швидко всі "хвости" здавати

Та на лекціях не спати,

Щоб завжди смачненько їсти

І легко складати іспит,

Сумувать не довелось,

Дуже весело жилось!

***

Будучи студентами, ви почали будувати фундамент свого життя. Скільки знань було отримано в цей, здавалося б, безтурботний час. Використовуйте ці знання в повній мірі, будьте наполегливими, і досягайте нові вершини! Бажаю вам цікавих подій і натхнення. З Днем студента!

***

Чудове свято день студента,

Вітаю щіро від душі,

Хай будуть радісні моменти,

Дні в універі хороші,

Не лають преподи суворі,

І ставлять заліки завжди,

Нехай весна буде на дворі,

Та в вашій молодій душі,

Нехай зіркові перспективи

Осяють шлях ваш непростий,

Щоб покоряючи науки,

Здобуть диплом свій золотий!

***

Вітаю з Днем студента! Бажаю яскравих буднів, веселих друзів, продуктивного навчання, успішних іспитів, зданої сесії, лояльних викладачів. Нехай студентські роки стануть найбільш незабутніми і крутими, принесуть знання, диплом, надійну дружбу і позитивні враження!

Нагадаємо, ми вже писали, коли відзначається День студента 2023.

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