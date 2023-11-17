Привітання з Днем студента 2023 українською мовою
День студента цього року відзначатимемо 17 листопада. Пропонуємо вам привітати учнів та студентів з їх святом.
Привітання з Днем студента в прозі та віршах
У чудовий день студентів
Бажаю радісних моментів,
Веселощів, емоцій виру,
Насолодитись святом щиро!
Дається легко хай наука,
В біді хай друг протягне руку,
Хай все виходить, все вдається,
Фортуна хвостиком хай в’ється!
***
Студентство - воістину найкращий період життя. Бажаю вам відчути на собі всі його принади. Нехай навчання дається легко, іспити здаються швидко, а вільного часу буде все більше. Бажаю вам направляти весь присутній ентузіазм в потрібне русло. Поки життя надає вам всі можливості, беріть від нього все. Нехай роки, що пролітають так швидко, залишать у вашій пам'яті слід радісних і позитивних вражень!
***
С Днем студента вас вітаю!
Неодмінно побажаю,
Щоб легким було навчання,
Виправдало сподівання,
Щоб нудьга не дошкуляла,
Була пруха і халява,
Швидко всі "хвости" здавати
Та на лекціях не спати,
Щоб завжди смачненько їсти
І легко складати іспит,
Сумувать не довелось,
Дуже весело жилось!
***
Будучи студентами, ви почали будувати фундамент свого життя. Скільки знань було отримано в цей, здавалося б, безтурботний час. Використовуйте ці знання в повній мірі, будьте наполегливими, і досягайте нові вершини! Бажаю вам цікавих подій і натхнення. З Днем студента!
***
Чудове свято день студента,
Вітаю щіро від душі,
Хай будуть радісні моменти,
Дні в універі хороші,
Не лають преподи суворі,
І ставлять заліки завжди,
Нехай весна буде на дворі,
Та в вашій молодій душі,
Нехай зіркові перспективи
Осяють шлях ваш непростий,
Щоб покоряючи науки,
Здобуть диплом свій золотий!
***
Вітаю з Днем студента! Бажаю яскравих буднів, веселих друзів, продуктивного навчання, успішних іспитів, зданої сесії, лояльних викладачів. Нехай студентські роки стануть найбільш незабутніми і крутими, принесуть знання, диплом, надійну дружбу і позитивні враження!
Нагадаємо, ми вже писали, коли відзначається День студента 2023.
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