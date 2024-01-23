Подбайте про правильний полив: Як врятувати кімнатну пальму, у якої сохне листя

Кімнатні пальми – це популярні декоративні рослини, які можуть прикрасити будь-який інтер'єр. Однак вони вимагають певного догляду, і якщо умови не відповідають потребам рослини, може почати сохнути листя.

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Якщо ви будете дотримуватися цих рекомендацій, ваша кімнатна пальма буде здорова і красива. Як врятувати кімнатну пальму, якщо сохне листя, розповіли у виданні theLime.

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Ось основні причини, чому у пальми може сохнути листя:

Недостатнє освітлення. Кімнатні пальми потребують яскравого світла, але при цьому вони не переносять прямих сонячних променів. Якщо рослина стоїть в тіні, листя почне жовтіти і сохнути.

Перезволоження або пересушування ґрунту. Кімнатні пальми потребують помірного поливу. Якщо рослину поливати занадто часто, коріння може загнити, і листя почне сохнути. Якщо ж полив недостатній, листя також почне сохнути і жовтіти.

Кімнатні пальми потребують помірного поливу. Якщо рослину поливати занадто часто, коріння може загнити, і листя почне сохнути. Якщо ж полив недостатній, листя також почне сохнути і жовтіти. Низька вологість повітря. Кімнатні пальми – це тропічні рослини, які звикли до високої вологості повітря. Якщо в приміщенні низька вологість, листя пальми може почати сохнути.

Що робити, якщо у пальми сохне листя?

Якщо ви виявили, що у вашої пальми сохне листя, перше, що потрібно зробити – це визначити причину цього явища. Для цього огляньте рослину, зверніть увагу на умови її вирощування і зробіть висновки.

Якщо причина в недостатньому освітленні, перемістіть пальму в більш світле місце, але не на пряме сонячне світло.

Якщо причина в перезволоженні або пересушуванні ґрунту, скорегуйте режим поливу. У першому випадку полив потрібно скоротити, у другому – збільшити.

Якщо причина в низькій вологості повітря, регулярно обприскуйте рослину теплою водою. Також можна поставити поруч з пальмою ємність з водою або використовувати зволожувач повітря.

Ось кілька додаткових порад, які допоможуть вам врятувати кімнатну пальму:

Використовуйте ґрунт, який спеціально призначений для кімнатних пальм.

Регулярно підгодовуйте рослину спеціальними добривами для пальм.

Пересаджуйте пальму раз на два-три роки.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні.

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