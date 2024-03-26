Підвищує тиск та погіршує самопочуття: яка вода протипоказана людям з гіпертонією

Норма споживання води для людей складає 30 мл/кг ваги. Тобто, для людини вагою 70 кг норма становить 2 л. У той же час люди з вагою 50 кілограм складає 1,5 літра. Але не вся вода дозволена до споживання людям з підвищеним тиском. На це треба звертати пильну увагу, щоб не погіршити самопочуття. Про це пише Радіотрек.

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Температура:

Оптимально - 4°C (з холодильника).

Яку воду пити:

Звичайна питна вода - найкращий вибір.

- найкращий вибір. Мінеральна вода:

Лікувальна: > 10 г солі/л (не рекомендується для щоденного вживання).

> 10 г солі/л (не рекомендується для щоденного вживання).

Лікувально-столова: 1-10 г солі/л (з обережністю).

1-10 г солі/л (з обережністю).

Столова: < 1 г солі/л (підходить для щоденного вживання).

Гіпертонікам:

Пити тільки столову мінеральну воду.

Лікувальна та лікувально-столова вода може підвищувати тиск.

Чому мінеральна вода може підвищувати тиск?

Вона містить натрій, який затримується в стінках судин, викликаючи їх набряк і підвищення артеріального тиску.

Важливо!

Консультуйтеся з лікарем, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям.

Звертайте увагу на склад мінеральної води та обирайте ту, яка відповідає вашим потребам.

Додаткові поради:

Пийте воду протягом дня, не чекаючи спраги.

Носіть з собою пляшечку з водою, щоб завжди мати доступ до неї.

Додайте в воду лимон, м'яту або огірок для додаткового смаку.

Використовуйте мобільні додатки, щоб відстежувати споживання води.

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