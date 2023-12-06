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Повістки українцям хочуть відправляти електронною поштою та рекомендованим листом: подробиці

Ігор Романько

У Верховній раді планують дозволити надсилати повістки емейлами та поштою

Верховна Рада готує законопроєкт щодо удосконалення процесу мобілізації та військового обліку. Зміни передбачають введення нових механізмів вручення повістки, зокрема, вручення повісток не лише особисто під розписку, але й через електронну пошту та рекомендований лист.

Про це повідомив Федір Веніславський, представник президента в парламенті та народний депутат, у інтерв'ю для РБК-Україна. Згідно з ініціативою, повідомлення про отримання рекомендованого листа спочатку надходитиме до поштової скриньки, а сам лист із повісткою вручатимуть особисто представники поштових служб. Цей підхід визначається як "публічна повістка".

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Вже зараз в Україні діє електронний кабінет військовозобов'язаних та призовників, який включає всі необхідні ідентифікаційні дані та електронні пошти громадян. За словами Веніславського, ці нові норми спростять процедуру отримання повісток і запобігатимуть можливим зловживанням, коли особа стверджує, що не отримала повістку.

Законопроєкт також передбачає розширення категорії осіб, які можуть вручати повістки військовозобов'язаним. Позначено намір дозволити не лише представникам територіальних військових комісій, а й через органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади. Це спрямовано на уточнення повноважень всіх органів публічної влади у справах мобілізації. Веніславський додав, що дискусії про законопроєкт ще тривають, а остаточний варіант може бути зареєстрований до кінця тижня.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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