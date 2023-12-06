Повістки українцям хочуть відправляти електронною поштою та рекомендованим листом: подробиці

Верховна Рада готує законопроєкт щодо удосконалення процесу мобілізації та військового обліку. Зміни передбачають введення нових механізмів вручення повістки, зокрема, вручення повісток не лише особисто під розписку, але й через електронну пошту та рекомендований лист.

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Про це повідомив Федір Веніславський, представник президента в парламенті та народний депутат, у інтерв'ю для РБК-Україна. Згідно з ініціативою, повідомлення про отримання рекомендованого листа спочатку надходитиме до поштової скриньки, а сам лист із повісткою вручатимуть особисто представники поштових служб. Цей підхід визначається як "публічна повістка".

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Вже зараз в Україні діє електронний кабінет військовозобов'язаних та призовників, який включає всі необхідні ідентифікаційні дані та електронні пошти громадян. За словами Веніславського, ці нові норми спростять процедуру отримання повісток і запобігатимуть можливим зловживанням, коли особа стверджує, що не отримала повістку.

Законопроєкт також передбачає розширення категорії осіб, які можуть вручати повістки військовозобов'язаним. Позначено намір дозволити не лише представникам територіальних військових комісій, а й через органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади. Це спрямовано на уточнення повноважень всіх органів публічної влади у справах мобілізації. Веніславський додав, що дискусії про законопроєкт ще тривають, а остаточний варіант може бути зареєстрований до кінця тижня.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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