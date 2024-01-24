Кухар пояснив, як зберегти часник свіжим довго: Не даватиме пагонів

Часник може залишатися свіжим до шести місяців. Однак важливо знати, де його зберігати, щоб він не проростав.

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Цибулини часнику краще зберігати в контейнері на кухонному столі, у сухому затіненому місці при кімнатній температурі. Про це повідомляє Express.co.uk.

Однак, як тільки ви роздавите цибулину часнику, щоб використати один або два зубчики, інші зубчики часнику можуть прорости набагато раніше, ніж очікувалося.

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За словами шеф-кухаря Джеррі, розкрита цибулина часнику прослужить лише пару тижнів, перш ніж у неї почнуть проростати пагони. Найкращий спосіб зберігання часнику полягає в тому, щоб покласти очищені зубчики часнику в маленьку баночку з оцтом, яку потім потрібно зберігати в холодильнику.

Спосіб зберігання гарантує, що часник залишатиметься свіжим до чотирьох місяців. Зубчик часнику може змінити колір, але це зовсім не вплине на смак.

Після закінчення чотиримісячного терміну будь-які зубчики часнику, що залишилися в оцті, слід викинути і не їсти.

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