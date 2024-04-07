Посуд після посудомийної машинки брудний та неприємно пахне: що робити

Позбудьтеся неприємного запаху з посудомийної машини за допомогою цих простих порад Посудомийна машина – справжня рятівниця на кухні, але іноді вона може підносити неприємні сюрпризи, такі як неприємний запах після закінчення циклу роботи.

Це може відбуватися з кількох причин. Одна з найпоширеніших – залишки їжі на посуді, який ви миєте. Якщо ви не споліскуєте посуд перед завантаженням, залишки їжі можуть гнити і викликати неприємний запах, пише santeplusmag.com.

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Деякі дешеві миючі засоби не справляються з запахами, особливо сильними, як від риби, часнику або цибулі. З часом в посудомийній машині накопичуються жир, бруд та бактерії, що також може призвести до запаху.

Як позбутися запаху з посудомийки

1. Очистьте посудомийну машину:

Запустіть холостий цикл з 2 склянками білого оцту або лимонної кислоти на дні машини. Протріть внутрішню частину машини губкою, змоченою оцтом або лимонною кислотою. Також очистьте фільтр.

2. Використовуйте якісні засоби:

Вибирайте миючі засоби, які нейтралізують запахи. Додайте ополіскувач для блиску та свіжості.

3. Попередньо споліскуйте посуд:

Видаляйте з посуду залишки їжі перед завантаженням. Сильно забруднений посуд промийте окропом.

Фахівці радять покласти до посудомийки половинку лимона під час миття посуду. Або можна всипати харчову соду до відділення, куди ви засипаєте мийні засоби. Замість соди можна використати лимонну кислоту і запускати машинку на режимі, що передбачає максимальну температуру миття посуду.

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