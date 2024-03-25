Пісний медовий кекс з горіхами
БЛОГ
Піст може бути смачним! Приготуйте пісний медовий кекс з горіхами - і ви самі переконаєтеся в цьому. Ситний і швидко готується: замісили тісто, поклали горіхи на дно - і в духовку на півгодини. І ось у вас вже на столі гарна та ароматна випічка. І найголовніше – пісна!
ВАМ ПОТРІБЯТЬСЯ
- 70 гр цукру
- 100 мл води (або апельсинового фрешу)
- цедра апельсина
- 50 гр рослинної рафінованої олії
- 50 гр меду
- 150 гр борошна
- кориця
- 50 гр мигдального борошна (можна замінити на фундучне борошно або борошно з волоського горіха)
- 6 гр розпушувача
- 50 гр пекана (або будь-яких інших горіхів)
- Для декору:
- 50 гр нейтральної глазурі (напажа, декор-гелю)
ЯК ЦЕ ПРИГОТУВАТИ?
Крок 1
Змішуємо гарячу воду з цукром, медом, олією та цедрою апельсина.
Крок 2
Додаємо борошно, змішане з мигдальним борошном, розпушувачем і корицею.
Для зручності можна пробити масу занурювальним блендером – так ви швидко досягнете однорідної консистенції.
Крок 3
Промазуємо форму олією, присипаємо тонким шаром борошна. На дно укладаємо шар пекана.
Крок 4
Поверх горіха акуратно викладаємо тісто так, щоб горіхи не змішалися з тістом.
Крок 5
Випікаємо при температурі 170 ° С 30-35 хвилин до готовності.
Готовність можна перевірити за допомогою дерев'яної шпажки.
Крок 6
Дістаємо кекс із форми, поки він ще гарячий. Даємо повністю охолонути. Промазуємо гарячим напажем боки та верх, щоб кекс мав гарний блиск і довше зберігався.