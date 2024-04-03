Пісне шоколадно-апельсинове печиво з горіхами

300 борошна (10 ст. л. з гіркою)

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40 г какао-порошку (4 ст. л. без гірки)

140 г цукрової пудри (7 ст. л. без гірки)

8 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою)

сіль (дрібка солі)

150 мл соняшникової олії (рафінованої) (10 ст. л.)

130 мл апельсинового фрешу або води (9 ст. л.)

цедра одного апельсина

додатково:

40 г цукрової пудри (2 ст. л. без гірки)

50 г горіхів (мигдаль, кеш'ю або волоський горіх) (1/2 склянки)

Технологія приготування:

Натираємо цедру апельсину.

Розрізаємо апельсин і вичавлюємо сік. Замість соку можна використати воду, чай або каву.

Додаємо до фрешу з цедрою рослинну олію і цукрову пудру. Перемішуємо.

Тепер, цю масу пробиваємо занурювальним блендером декілька хвилин, для того, щоб утворилася емульсія (водичка об'єдналася з маслом).

Додаємо до цієї маси за допомогою сита сухі інгредієнти: какао-порошок, розпушувач, сіль та борошно.

Змішуємо тісто силіконовою лопаткою, довго вимішувати не потрібно.

Формуємо печиво. Робимо невеликі кульки діаметром 3-3,5 см. Обвалюємо їх в цукровій пудрі і в серединку кладемо горішок.

Викладаємо сформоване печиво на пергамент та відправляємо випікатися в розігріту духовку до 175 градусів на 15-16 хвилин.

Дочекайтеся поки печиво охолоне та насолоджуйтесь.