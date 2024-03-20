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Пісна халва з манки. Рецепт

Ліза Глінська

Пісна халва з манки. Рецепт

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Чи пробували ви коли-небудь халву з ... манки? Ні? Тоді саме час її приготувати. Це рецепт з мого дитинства - мама подружки завжди готувала манну халву. Правда, у неї халва була з вишневим соком і волоськими горіхами, а моя халва з манки більш сучасна - з кокосовим молоком, соком маракуї і пеканом. Втім, підійдуть будь-який сік, горіхи і сухофрукти. Головне в цій халву, що вона - пісна!

ВАМ ЗНАДОБЛЯТЬСЯ

  • 250 гр манної крупи
  • 200 мл кокосового молока
  • 50 мл соку маракуї (можна замінити кокосовим молоком або водою)
  • 50 гр кокосового масла
  • 30 гр білого цукру (або тростинного, меду, кленового сиропу).
  • 50 гр сушеного манго
  • 50 гр обсмаженого пекана
  • Ви можете використовувати будь-які обсмажені горіхи і цукати - родзинки, курагу, фініки, маса повинна складати 100 гр.

ЯК ЦЕ ПРИГОТОВИТЬ?

Крок 1

Розігріваємо на сковороді кокосове масло, додаємо манку, при постійному помішуванні на вогні трохи вище середнього обсмажуємо манку протягом 3-5 хвилин.

Манка може злегка змінити колір.

Крок 2

Прогріваємо сік маракуї, розчиняємо в ньому цукор, з'єднуємо з кокосовим молоком. І виливаємо на сковороду до обсмаженої манної крупі.

Цю частину рідини (250 мл) ви можете замінити на апельсиновий фреш, ягідне пюре з водою в пропорції 1: 1. Маса буде ставати щільною, її можна розминати за допомогою дерев'яної лопатки і потримати на середньому вогні ще 2-3 хвилини. Пробуємо на смак – манка не повинна хрустіти.

Крок 3

Знімаємо з вогню. Додаємо обсмажені подрібнені горіхи і нарізане невеликими шматочками манго.

Крок 4

Перемішуємо, укладаємо масу в форму: вона може бути порційна силіконова (півсфери) або просто піала.

У мене форма у вигляді бюш (поліно).

Крок 5

Прибираємо в холодильник на кілька годин. Дістаємо, нарізаємо.

Джерело:glinskaya.com.ua

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