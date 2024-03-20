Пісна халва з манки. Рецепт
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Чи пробували ви коли-небудь халву з ... манки? Ні? Тоді саме час її приготувати. Це рецепт з мого дитинства - мама подружки завжди готувала манну халву. Правда, у неї халва була з вишневим соком і волоськими горіхами, а моя халва з манки більш сучасна - з кокосовим молоком, соком маракуї і пеканом. Втім, підійдуть будь-який сік, горіхи і сухофрукти. Головне в цій халву, що вона - пісна!
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- 250 гр манної крупи
- 200 мл кокосового молока
- 50 мл соку маракуї (можна замінити кокосовим молоком або водою)
- 50 гр кокосового масла
- 30 гр білого цукру (або тростинного, меду, кленового сиропу).
- 50 гр сушеного манго
- 50 гр обсмаженого пекана
- Ви можете використовувати будь-які обсмажені горіхи і цукати - родзинки, курагу, фініки, маса повинна складати 100 гр.
ЯК ЦЕ ПРИГОТОВИТЬ?
Крок 1
Розігріваємо на сковороді кокосове масло, додаємо манку, при постійному помішуванні на вогні трохи вище середнього обсмажуємо манку протягом 3-5 хвилин.
Манка може злегка змінити колір.
Крок 2
Прогріваємо сік маракуї, розчиняємо в ньому цукор, з'єднуємо з кокосовим молоком. І виливаємо на сковороду до обсмаженої манної крупі.
Цю частину рідини (250 мл) ви можете замінити на апельсиновий фреш, ягідне пюре з водою в пропорції 1: 1. Маса буде ставати щільною, її можна розминати за допомогою дерев'яної лопатки і потримати на середньому вогні ще 2-3 хвилини. Пробуємо на смак – манка не повинна хрустіти.
Крок 3
Знімаємо з вогню. Додаємо обсмажені подрібнені горіхи і нарізане невеликими шматочками манго.
Крок 4
Перемішуємо, укладаємо масу в форму: вона може бути порційна силіконова (півсфери) або просто піала.
У мене форма у вигляді бюш (поліно).
Крок 5
Прибираємо в холодильник на кілька годин. Дістаємо, нарізаємо.