Посівний календар на квітень: коли та що сіяти в цьому місяці

Квітень – гаряча пора для дачників. Потрібно встигнути посадити розсаду, обробити сад, прополоти грядки. Щоб не заплутатися в цій метушні, ось вам місячний календар на квітень 2024 року.

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Пам'ятайте, що це лише рекомендації з сайту napensii.ua. Місячний календар – це не догма, а лише помічник у плануванні ваших дачних справ.

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В які дні краще садити та сіяти?

1-4 квітня: Чудовий час для посадки кучерявих рослин (гороху, квасолі, винограду), капусти, моркви, цибулі, редиски, полуниці, буряка. В саду можна обрізати сухі гілки та боротися зі шкідниками.

5-6 квітня: Сприятливі дні для посадки картоплі, моркви, редьки, пастернаку, буряка та інших коренеплодів. Можна посіяти шпинат та зелень, прищипувати та живцювати рослини, стригти кущі.

Сприятливі дні для посадки картоплі, моркви, редьки, пастернаку, буряка та інших коренеплодів. Можна посіяти шпинат та зелень, прищипувати та живцювати рослини, стригти кущі. 10-14 квітня: Чудовий час для посіву та пересадки будь-яких культур, особливо пряних трав, зелені, колючих чагарників, однорічних квітів, картоплі. Можна полоти бур'яни, обрізати та білити дерева, зрізати квіти для букетів.

18-20 квітня: Сприятливі дні для посіву надземних рослин, прянощів і зелені. Можна стригти газон, заготовлювати живці, обрізати хворі гілки, білити дерева. Дуже корисно в ці дні підживлювати рослини.

Сприятливі дні для посіву надземних рослин, прянощів і зелені. Можна стригти газон, заготовлювати живці, обрізати хворі гілки, білити дерева. Дуже корисно в ці дні підживлювати рослини. 21-22 квітня: Вдалий час для посіву кукурудзи, соняшнику, зернових культур, багаторічних та вічнозелених квітів. Пересаджена розсада добре приживеться.

Вдалий час для посіву кукурудзи, соняшнику, зернових культур, багаторічних та вічнозелених квітів. Пересаджена розсада добре приживеться. 26-30 квітня: Прекрасні дні для посадки ірисів, хризантем, айстр, крокусів, гладіолусів, а також плодових дерев. Дадуть гарний урожай кабачки, баклажани, гарбуз, полуниця.

Коли краще не ризикувати?

7-9, 23-25 квітня: Повний місяць - не найкращий час для роботи з рослинами. Можна лише полоти бур'яни, косити траву, обрізати та прищипувати рослини, готувати ділянку до посівів.

Повний місяць - не найкращий час для роботи з рослинами. Можна лише полоти бур'яни, косити траву, обрізати та прищипувати рослини, готувати ділянку до посівів. 15-17 квітня: Не найкращі дні для городніх робіт. Добре приживуться лише полуниця, горох, конвалії, троянди та виноград.

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