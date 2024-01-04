Посадіть раз, збирайте роками: Як вирощувати імбир на підвіконні з магазинного кореня

Імбир – це корисна і ароматна рослина, яку можна використовувати в кулінарії, косметології та медицині. Виростити імбир в домашніх умовах не так складно, як може здатися.

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За допомогою цього простого методу ви зможете забезпечити себе свіжим імбиром на весь рік та економити в магазинах, пише woman24.kyiv.ua.

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Що потрібно:

Корінь імбиру з супермаркету

Горщик з дренажем

Керамзит

Універсальний ґрунт для пальм або кактусів

Спосіб посадки:

Візьміть корінь імбиру і пошукайте на ньому нирки-відростки. Вони повинні бути коричневими або коричнево-чорними. Залиште корінь на ніч у воді кімнатної температури. Це допоможе йому прорости. Наповніть горщик ґрунтом, змішаним з керамзитом. Посадіть корінь імбиру на глибину близько 5 сантиметрів. Полийте рослину і поставте її на світле місце. Для посадки імбиру краще використовувати горщик діаметром не менше 30 сантиметрів. Якщо ви вирощуєте імбир на підвіконні, то обов'язково забезпечте йому достатньо світла. Якщо ви хочете, щоб імбир ріс швидше, то можете використовувати тепличні умови.

Імбир потрібно регулярно поливати, щоб ґрунт був завжди вологим. Також потрібно періодично підгодовувати рослину. Для цього можна використовувати органічні добрива, такі як компост або гній.

Імбир готовий до збору врожаю, коли його стебло почне жовтіти. Викопайте рослину і відріжте відростки. Залишіть їх для посадки в наступному році.

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