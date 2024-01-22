Посадіть на росзаду: Які нові родючі сорти томатів майже не хворіють

Весна не за горами, а це означає, що час починати думати про новий урожай. Якщо ви плануєте вирощувати томати, то вам варто звернути увагу на три найкращих сорти, які будуть популярними в 2024 році.

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При виборі сорту томатів для вирощування враховуйте такі фактори, як місце вирощування: якщо у вас невелика ділянка, то вибирайте низькорослі сорти; клімат: якщо ви живете в холодному кліматі, то вибирайте сорти з високою стійкістю до холоду; Смак: визначтеся, який смак томатів вам найбільше подобається. Вибравши правильний сорт томатів, ви гарантовано отримаєте смачний і багатий урожай, пише noviydoctor.com.

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Легенда Тарасенко

Цей сорт томатів вражає своїми розмірами і смаком. Плоди можуть досягати ваги до 1 кг, а їхній смак просто неперевершений. Легенда Тарасенко також відрізняється високою стійкістю до хвороб і шкідників, що робить його ідеальним вибором для початківців городників.

Ведмежа лапа

Цей сорт томатів ідеально підходить для невеликих ділянок. Рослини невисокі, але при цьому дуже врожайні. Плоди мають солодкий смак і аромат, а їхня вага може досягати 500 г.

Манімейкер

Цей сорт томатів ідеально підходить для консервації. Плоди мають густу м'якоть і яскраво-червоний колір. Вони також відрізняються високою врожайністю і стійкістю до хвороб.

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