Популярна візажистка розповіла, як за допомогою макіяжу 'стерти' з обличчя 10 років

Відома візажистка Кейт Хьюз, маючи багаторічний досвід, поділилася секретами омолодження за допомогою макіяжу. Її поради спрямовані на створення природного та свіжого образу, який допоможе вам відчувати себе впевненіше і виглядати молодше.

Ключові принципи омолоджувального макіяжу:

Замість темних підводок та тіней використовуйте м'які коричневі відтінки для створення більш природного контуру очей. Комбінація бронзеру та рум’ян додає обличчю сяйва та свіжості. Важливо вибирати відтінки, які підходять вашому тону шкіри і уникати надмірного блиску. Підводка для губ повинна концентруватися на центральній частині, візуально піднімаючи кутики губ. Макіяж – це лише фінальний штрих. Здорова і доглянута шкіра – основа молодого вигляду.

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Покрокова інструкція:

Очистіть, тонізуйте та зволожте шкіру. Використовуйте праймер для вирівнювання тону та створення гладкої основи під макіяж. Нанесіть легкий тональний крем або BB-крем, щоб вирівняти тон шкіри. Підкресліть брови за допомогою тіней або олівця натурального відтінку.

Нанесіть базу під тіні. Використовуйте світлі тіні на все рухоме повіко. Промалюйте лінію вздовж верхніх вій м'яким коричневим олівцем або тінями. Підведіть нижню повіку по лінії росту вій, спрямовуючи лінію вгору. Нанесіть рум'яна на "яблучка" щік і розтушуйте до скронь.

Нанесіть бронзер на вилиці, лоб і підборіддя для створення ефекту засмаги. Контур губ прорисуйте олівцем натурального відтінку, акцентуючи на середині. Заповніть губи помадою або блиском. Використовуйте туш для вій, щоб зробити погляд більш відкритим.

Омолоджувальний макіяж – це мистецтво, яке дозволяє підкреслити природну красу і приховати вікові зміни. Дотримуючись простих правил і використовуючи правильні продукти, ви зможете створити свіжий і сяючий образ, який додасть вам впевненості.

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