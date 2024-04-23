Попрощаєтесь з покриттям: чим категорично не можна мити паркет

Підлоги з твердих порід дерева - це не лише естетично привабливе доповнення до будь-якого дому, але й практичне та довговічне рішення. Проте, як і будь-яке покриття, вони потребують належного догляду, щоб зберегти свою красу та прослужити довгі роки.

Девід Чепмен, засновник компанії Ultimate Mats, яка спеціалізується на виготовленні килимків з логотипами на замовлення, поділився знаннями про те, яких методів чищення слід уникати, щоб не пошкодити дерев'яні підлоги. Про це пише Express.

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Відмовтеся від агресивних хімікатів:

Негерметичні підлоги з твердих порід дерева вкрай чутливі до агресивних хімічних речовин, які можуть вимивати з них природні масла, роблячи їх тьмяними та ламкими.

Натомість для миття використовуйте теплу воду з додаванням м'якого мила для посуду. Наносьте розчин за допомогою швабри або злегка вологої ганчірки. Уникайте використання відбілювача та аміаку, адже вони можуть знебарвити деревину.

Не використовуйте мокрі ганчірки та швабри:

Надмірне зволоження може негативно вплинути на дерев'яну підлогу, призвівши до її деформації та розбухання. Тому важливо підтримувати ганчірку та швабру лише злегка вологими під час миття.

Пароочищувач - ворог номер один:

Пароочищувачі, хоч і ефективні для багатьох поверхонь, не підходять для дерев'яних підлог. Висока температура та надлишок вологи, що генеруються ними, можуть призвести до серйозних пошкоджень, таких як розтріскування та деформація.

Оцет - не найкращий друг:

Хоча оцет славиться своїми чистячими властивостями та екологічністю, його не слід використовувати для догляду за дерев'яними підлогами. Кислота, що міститься в ньому, може вбиратися в деревину, тьмячи її та спричиняючи появу тріщин.

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