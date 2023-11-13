Сподобається навіть тим, хто не любить ці гриби: Як смачно приготувати гливи в клярі

Осінь – час тихого полювання на гриби, і не завадило б мати в репертуарі простий рецепт, який навіть ті, хто не є великими прихильниками цих дарів лісу, точно оцінять.

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За допомогою цього рецепту, осінні гриби стають смачною і улюбленою стравою для всієї родини. Рецептом поділились у виданні theLime.

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Інгредієнти:

Гливи (200-300 г)

Яйце (1 шт.)

Борошно (140 г)

Молоко (150 мл)

Сметана (2 ст. л.)

Куркума (1 ч. л.)

Сіль

Перець

Приготування:

Гливи ретельно промийте під проточною водою та відокремте капелюшки. Розкладіть їх на паперові рушники на декілька хвилин, щоб зайве волога висохла. Візьміть пергаментний папір, розкладіть на нього кілька капелюшків, посоліть. Потім накрийте пергаментом і злегка вдарте з обох боків молотком для м'яса. Готуйте кляр: у глибокій мисці розбийте яйце, додайте молоко, куркуму, сметану чи йогурт без смакових добавок, сіль та перець. Перемішайте до однорідності, потім додайте борошно. Знову перемішайте вінчиком. Розігрійте сковорідку з рослинною олією. Обмочуйте кожен гриб у кляр і викладайте на сковорідку. Смажте під кришкою на слабкому вогні спочатку з одного боку, а потім перевертайте на інший. Подаємо апетитні гливи до столу та насолоджуємося неперевершеним смаком.

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