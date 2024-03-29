Помічники для ШКТ: наскільки корисні куркума та алоє

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Сьогодні хочемо розповісти про маленьких помічників для нашого шлунково-кишкового тракту.

Розпочнемо з пряності — куркуми.

Антиоксидантні властивості куркуми покращують роботу серцево-судинної системи, функцію нервової системи, нирок, допомагають в лікуванні аутоімунного ураження кишечника.

В самій куркумі міститься лише 1% активної речовини куркуміну, тобто використовувати самі лише прянощі — недостатньо.

Що ж потрібно знати про прийом куркуміну?

▫️ Ефективна доза куркуміну на день — 250-2000 мг. Тобто найефективніше — приймати цю добавку в капсулах.

▫️Прийом куркуміну самого по собі не призводить до користі для здоров'я через його погану біодоступність. Це означає, що він погано засвоюється організмом і швидко виводиться, якщо приймати в чистому вигляді.

▫️Дослідження показують, що при одночасному прийомі з пиперином (а це основний активний компонент чорного перцю) підвищується біодоступність куркуміну на 2000%.

Але потрібно знати, що не всім можна приймати пиперин тому спочатку проконсультуйтеся з лікарем.

Берберин — це надпотужна добавка, яка:

▫️бореться з кишковою інфекцією краще за антибіотики.

▫️підвищує чутливість клітин до інсуліну і навіть ефективно допомагає боротися із зайвою вагою;

▫️має жовчогінні властивості;

▫️надає гепатопротекторний ефект — покращує функцію печінки;

Дозування і тривалість прийому берберину визначається індивідуально лікарем!

Алое — вживаючи його від спастичних запорів, можна паралельно поліпшити здоров'я в цілому.

Чим же настільки корисне алое?

▫️підвищує рівень захисних сил організму, стимулює імунітет;

▫️ перешкоджає розмноженню бактерій і вірусів;

▫️сприяє регенерації слизової оболонки шлунково-кишкового тракту;

▫️ поліпшує травлення і прискорює всмоктування поживних речовин;

Не купуйте в магазині сок з алое, адже в ньому дуже низька концентрація самого алое і велика кількість цукру.

Дозування будь-яких препаратів та БАДів підбирає лікар, залежно від завдань, які переслідуються.