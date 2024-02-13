Користь для серця, мозку та шкіри: який продукт необхідно обов'язково їсти щодня

Покращення дієти - один із найпростіших способів знизити ризик хронічних захворювань та покращити самопочуття. Вживання риби один або два рази на тиждень - чудовий спосіб урізноманітнити свій раціон.

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Риба сповнена основних поживних речовин, таких як кальцій, залізо, магній, калій, вітамін А, комплекс вітамінів групи B і вітамін D. Вона також є чудовим джерелом нежирного білка. Медичні дослідження показують, що регулярне вживання риби може призвести до покращення здоров'я, пише cfishct.com.

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1. Поліпшення здоров'я серцево-судинної системи

Багато видів риби багаті омега-3 жирними кислотами. Згідно з численними дослідженнями, омега-3 жирні кислоти можуть розширювати кровоносні судини та знижувати рівень поганого холестерину. Як наслідок, включення цієї незамінної амінокислоти у ваш звичайний раціон може знизити ризик серцевого нападу та інсульту.

2. Натуральна добавка вітаміну D

Дефіцит вітаміну D - поширена проблема. Ваше тіло потребує вітаміну D, щоб засвоювати кальцій і захищати ваші кістки. Дефіцит вітаміну D може призвести до остеопорозу та рахіту. Риба - одне з єдиних дієтичних джерел вітаміну D. Ви можете покращити здоров'я кісток, регулярно споживаючи рибу з вітаміном D.

3. Природне джерело магнію

Магній - важлива поживна речовина для нашого організму. Він відіграє важливу роль у регулюванні артеріального тиску та рівня цукру в крові, а також функції м'язів і нервів. Риба - природне джерело магнію. Регулярне вживання риби може допомогти регулювати рідини в організмі.

4. Збільшення енергії

Білок - життєво важливе джерело енергії для вашого тіла, яке допомагає омолодити пошкоджені клітини. Риба - чудове джерело нежирного білка. Ви можете збільшити свою енергію, не вживаючи шкідливих жирів або поганого холестерину, споживаючи більше риби.

5. Низька калорійність

Підрахунок калорій може бути не цікавим, але він відіграє важливу роль у досягненні та підтримці здорової маси тіла. Оскільки риба має низьку калорійність і багата поживними речовинами, доцільно включити морепродукти в низькокалорійну дієту.

6. Поліпшення здоров'я органів дихання

Такі поживні речовини, як вітамін B і калій, захищають вашу дихальну систему від впливу забруднення навколишнього середовища. Вони можуть полегшити запалення в грудях, що призводить до утрудненого дихання та кашлю. Риба - чудове джерело цих поживних речовин. Дослідження показують, що діти, які регулярно їдять рибу, мають менший ризик розвитку астми.

7. Підвищення психічного здоров'я

Дослідження показують, що регулярне споживання риби може знизити ризик зниження розумових функцій у літньому віці та таких розладів мозку, як хвороба Альцгеймера. Одне дослідження показало, що регулярне вживання риби може навіть покращити когнітивні функції та концентрацію. Омега-3 жирні кислоти в рибі також можуть зменшити стрес, тривогу та інші симптоми депресії.

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