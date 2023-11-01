Корисний сніданок: Як приготувати млинці з вівсянкою та кисломолочним сиром

Сніданок є одним із найважливіших прийомів їжі, і він повинен бути поживним, легким і смачним. Один із чудових варіантів для задоволення цих критеріїв – це смачний вівсяний млинець, а для збільшення корисності цього страви можна додати кисломолочний сир.

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Цей рецепт сайту prostoway стане відмінним варіантом для різноманітного та ситного сніданку. Та додавання кисломолочного сиру зробить його ще кориснішим і смачнішим.

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Інгредієнти:

3 столові ложки вівсяних пластівців;

3 столові ложки молока;

2 яйця;

1 столова ложка кисломолочного сиру.

Інструкція:

Почніть з того, що засипте вівсяні пластівці молоком і залиште їх на декілька хвилин для набухання. У іншій мисці збийте яйця блендером разом з кисломолочним сиром і попередньо замоченими вівсяними пластівцями у молоці. Залиште цю суміш стояти протягом 10 хвилин. Щоб зробити млинець ще смачнішим і цікавішим, можете додати тертий сир та порізані помідори. Розігрійте сковороду з олією і вилийте підготовлену масу на неї. Готуйте млинець протягом 3 хвилин на середньому вогні. Потім переверніть млинець і додайте запропоновану вище начинку. Готовий вівсяний млинець можна подавати до столу. Смачного!

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