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Корисна вечеря за 15 хвилин

Анастасія ГолобородькоАнастасія Голобородько

Корисна вечеря за 15 хвилин

Швидкий сіфуд

На прикладі креветок, основа вечері за 15 хвилин. Підійде також кальмар, гребінець, мала біла рибка, кубиками порізана кета/сьомга, але з креветками - топ. На гарнір було швидко рублена цвітна капуста в вершковому маслі зі шпинатом та фісташками, якщо що.

креветки очищені

сухий чилі

оливкова олія

дегідровані кокосові чипси

сухий часник

сіль

Все просто. Основа - креветки та сіфуд загалом не повинні торкатись один одного. Вони точно віддадуть воду та просто будуть тушкуватись у власному соку, а нам для смаку треба делікатно підсмажити.

В оливковій олії на середньону вогні підсмажити сухий чилі. Коли його трохи підрум’янити, він дасть трохи копчений смак. Додати кревети з відстанню 3-4 см між кожною. Смажити п2-3 хвилини. Перевернути на інший бік, додати кокос. Коли креветки майже готові, посипати сухим часником та сіллю, через хвилину зняти з вогню.

Повторити, поки не закінчаться креветки) в мене на 800 г креветок та велику пательню пішло 4 такі серії смажіння.

Я ще разочок нагадаю, що навить заморожені очищені - ок! Просто залийте їх холодною водою на 10 хвилин, поки не відтануть. Злийте воду та обов’язково промокнути паперовим рушником.

Кокос та креветки мінімально гострі - класний мікс. Можна ще було б запітки батат, дольками як на картоплю фрі чи навіть додати такі креветки в пасту. Але як на мене - з цвітною і так достатно. Не було б кокосу у креветок та фісташок в гарнірі - було б замало для вечері. А з горіхами - повноцінно та ситно точно.

Джерело:instagram.com

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