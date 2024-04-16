Корисний салат 'Шуба': чому його недооцінюють

Хто, коли і чому вирішив зіпсувати дієтологічну репутацію салату "Шуба", достовірно невідомо. Але спробую реабілітувати цю страву у ваших очах.

Картопля, морква, буряк, цибуля – звичні нам коренеплоди, які ідеально підходять для "м'якого детоксу" в наших географічних широтах. І добре між собою поєднуються.

А якщо додати до них якісний оселедець матіас та якісний "домашній" майонез/сметану, то склад і поєднання продуктів від цього тільки виграє.

Навіть на аутоімунному протоколі харчування, якщо замінити майонез на веган варіант, ця страва буде корисною та безпечною.

Є також відмінний рецепт веган шуби, де замість оселедця використовують водорості норі. Неймовірно смачно!

Любите "шубу"?