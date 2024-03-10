Корисні перекуси: що дати дитині в школу

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Замість традиційного бутерброда з ковбасою і вершковим маслом можна взяти "зручну" їжу у вигляді лаваша c висівками, в який загорнути шматочки овочів, відварене м'ясо або рибу. У такому вигляді діти їстимуть овочі більш охоче. Приправити цей бутерброд можна зеленню і соусом зі свіжих помідорів. Такі приправи зроблять їжу школяра смачнішою.

На 2 –й перекус до традиційного йогурту (важливе - натуральному і без цукру) з фруктами додайте декілька горіхів і сухофруктів. Тоді цей перекус буде повноцінним і поживним.

Додатково до цих порцій їжі замість магазинного печива, можна дати печиво зроблене своїми руками. Їх батьки можуть легко приготувати вдома. Береться звичайна вівсянка, змішується з сухофруктами і горіхами. На основі цього випікаються коржики або печиво, яке буде корисним, ситним і смачним.

Обов'язково дайте в школу пляшку води 0,5 літра. Буде добре, якщо їжу вашої дитини (сендвічі, овочі, фрукти, салати, горішки та інше помістити в симпатичний ланч-бокс. Важливо, щоб такі шкільні контейнери для їжі були виготовлені з 100% безпечного пластику. Уникайте дешевих китайських коробочок. Пластиковий посуд повинен мати помітку BPA-free; це означає, що в ньому не міститься біс фенол-А. Ця речовина з канцерогенним ефектом все ще використовується в виробництві дешевого пластику, хоча давно доведено, що вона небезпечна для здоров’я.

Давайте дітям правильну їжу в правильній упаковці!