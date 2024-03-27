Схоже, амазонки дійсно існували: в Азербайджані знайдено поховання жінок зі зброєю

Археологи стверджують, що легендарні амазонки, жінки-воїнки з грецької міфології, насправді існували, а не були вигадкою. Розкопки некрополя бронзового століття в Нахічевані, що в Азербайджані, виявили поховання жінок, що мали зброю, що може свідчити про їхнє належність до цього войовничого племені.

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Згідно з археологічними даними, жінки, що проживали понад 4000 років тому, були поховані разом з озброєнням, включаючи наконечники стріл, бронзові кинджали та булавами, а також коштовностями. Про це пише NV.

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Дослідники припускають, що покійні можуть бути амазонками – жінками-воїнами, відомими з грецької міфології. Вони славились своєю військовою вправністю та жили в суспільстві, незалежному від чоловіків.

"Це підтверджує, що за міфами стародавньої Греції стоїть певна правда", – заявила історикиня Беттані Г’юз. Вона додала, що такі знахідки підтверджують раніше відкриті факти, включаючи останки жінок-воїнів і в інших регіонах.

Новий документальний цикл "Скарби світу Беттані Г’юз" на Channel 4, запланований на квітень, вперше представить знайдені артефакти амазонок. Це відкриває нову главу в історії та дозволяє побачити, які таємниці ще приховує стародавній світ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Греції знайшли череп коронованого атлета, плоть якого розпалася, а вінок залишився цілим.

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