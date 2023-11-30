Подумайте про сімейні цінності: Що не можна дарувати дітям на День Святого Миколая

Зміни в даті відзначення Дня святого Миколая в Україні – тепер це 6 грудня, замість традиційного 19 грудня – стали несподіванкою для багатьох.

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В 2023 році це свято припадає на середу, і сам святий обіцяє відвідати українські домівки, залишаючи свої дарунки під подушками дітей у ніч проти середи.

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Щодо вибору подарунків для святкування Дня Святого Миколая, батьки ретельно обдумують свої вибори. Однак існують конкретні рекомендації, щодо того, що краще уникати в цей особливий святковий день.

Не варто дарувати дітям гаджети, які відвернуть їх увагу від сімейного оточення, оскільки День Святого Миколая вважається сімейним святом.

Також краще уникати занадто дорогих подарунків, оскільки святий Миколай визначається як захисник бідних. Дарування коштовностей і дорогих подарунків рекомендується залишити на інші святкові події, такі як Новий рік чи Різдво.

Варто утриматися від подарунків у військовому стилі та іграшкової зброї, особливо для маленьких дітей.

Для найменших також рекомендується уникати іграшок із малими та гострими деталями, щоб уникнути можливих небезпек. Гострі предмети легко можуть опинитися у дитячому організмі.

Крім того, варто уникати подарунків у вигляді грошей та коштовностей у День Святого Миколая. Свято залишається особливим часом для родинного об'єднання та невеликих, уважно обраних подарунків.

Нагадаємо, UAportal також розповів про історію Дня святого Миколая, традиції свята, та що не варто робити у цей день.

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