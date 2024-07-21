Підтягують шкіру і 'стирають' зморшки: трендові стрижки для жінок 45+

Правильний вибір стрижки може не лише підкреслити вашу природну красу, але й візуально омолодити на 10, а то й 15 років.

Стилісти радять жінкам віком 45 років і старше зосередити увагу на зачісках, які природним шляхом підтягують обличчя та прибирають зморшки. Про це пише ТСН.

Боб-каре

Ця стрижка стане чудовим вибором для жінок, яким вже 40+ та які хочуть виглядати молодше та додати шарму своєму образу. Вона відома своєю універсальністю, оскільки пасує до будь-якої форми обличчя. Стилісти особливо радять цю зачіску жінкам з квадратними та круглими рисами обличчя, адже вона надає лицю більше витонченості та зменшує зайвий об'єм у ділянці підборіддя.

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Каскад

Ця стрижка залишається на піку популярності серед омолоджуючих зачісок і підходить кожній жінці без винятку. Її багатошаровість створює враження невимушеності та ігривості, завдяки чому жінка виглядає значно молодше. Ця стрижка ідеальна для власниць тонкого та слабкого волосся, оскільки вона додає пасмам об'єму та пишності.

Текстуроване каре

Цей варіант стрижки каре є одним з фаворитів серед омолоджуючих зачісок, завдяки своїй універсальності та стилю. Вона вирішує одразу кілька завдань: омолоджує, додає об'єму волоссю, легко підрізається та тримає форму протягом тривалого часу. Техніка стрижки дозволяє пасмам рухатися під час ходьби, що робить загальний вигляд більш легким та ігривим.

Градуйована стрижка

У цій зачісці волосся стрижеться шарами, що мають різну довжину, створюючи ефект додаткового об'єму біля коріння та легкості на кінцях. Градуйовані стрижки ідеально підходять для тонкого волосся, оскільки вони візуально збільшують об'єм та густоту. Такі зачіски мати чудовий вигляд на волоссі будь-якої довжини.

Нагадаємо, раніше стилісти назвали ідеальну стрижку для жінок будь-якого віку.

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