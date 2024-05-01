Підійде навіть новачкам: як зробити макіяж методом "трьох пальців"
Сучасний ритм життя не завжди залишає час на створення складного макіяжу. Проте, це не означає, що потрібно йти на компроміси з собою та відмовлятися від підкреслення своїх рис.
Експертка Рене Родрігес для Popsugar поділилася простим методом "трьох пальців", який допоможе вам зробити бездоганний макіяж за лічені хвилини, навіть якщо у вас немає багато часу або досвіду. Про це пише Popsugar.
Чому метод "трьох пальців" так економний?
- Швидкість: Нанесення косметики на пальці та потім на обличчя значно швидше, ніж використання кистей або спонжів.
- Симетрія: Завдяки використанню пальців як трафаретів, ви зможете легко добитися симетрії макіяжу на обох сторонах обличчя.
- Акуратність: Пальці дозволяють більш чітко контролювати кількість та розподіл косметики, роблячи макіяж більш акуратним та бездоганним.
Як зробити макіяж за методом "трьох пальців"?
- Підготуйте пальці: Нанесіть трохи зволожуючого крему на руки, щоб косметика краще лягала на пальці.
- Бронзер: Нанесіть трохи бронзера на безіменний палець.
- Рум'яна: Нанесіть трохи рум'ян на середній палець.
- Хайлайтер: Нанесіть трохи хайлайтера на вказівний палець.
- Нанесення: Прикладіть безіменний палець до вилиці, а середній та вказівний – трохи вище.
- Розтушування: Легкими рухами розтушуйте косметику по обличчю за допомогою вологого спонжа.
- Завершення: Додайте туш для вій, блиск для губ або інші улюблені косметичні засоби.
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Поради:
- Використовуйте бронзер, рум'яна та хайлайтер, які відповідають вашому тону шкіри.
- Для більш інтенсивного макіяжу нанесіть трохи більше косметики на пальці.
- Якщо ви не впевнені в своїх силах, можете спочатку потренуватися на тильній стороні долоні.
Нагалаємо, ми вже писали, як правильно підготувати обличчя.
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