Підклад на біду: Що робити, якщо випадково знайшли голку у непередбачуваному місці

Голки завжди вважались потужним інструментом для наведення псувань та проведення різноманітних магічних ритуалів. Знайдена голка вдома чи на роботі завжди викликає тривогу, але важливо знати, як правильно діяти в такій ситуації.

Відео дня

Голка, як металевий предмет, є чудовим провідником енергії, а її форма створює ідеальні вихрові потоки, повідомляє Ukr.Media. Це забезпечує утворення сильного біополя, яке може впливати на навколишній простір та людей через вістря голки. Маги та чаклуни використовують голки для проведення своїх обрядів, закладаючи в них програму та створюючи підклад для конкретної людини.

Читайте також: Кому не можна дарувати годинник та чому: значення забобону

Варіанти підкладів за допомогою голок:

Псування: Голку можуть підкласти у будинок, одяг, автомобіль, стіну чи штору. Псування може впливати на здоров'я, взаємини в родині, матеріальний стан, професійний успіх та інші аспекти життя. Обряд на смерть: Найстрашніший обряд, який використовує голку, проводиться на смерть людини. Голку заправляють чорною ниткою і підкладають у місце, де вона часто перебуває.

Дії при знаходженні голки:

Голка у одязі: Загорніть знайдену голку в білий папір і закопайте на перехресті. Прополоскайте одяг у проточній воді. Ритуал проводіть без слів. Голка в будинку: Пройдіть голку над вогнем церковної свічки, опустіть у склянку із святою водою, засипте сіллю і залиште на ніч, потім закопайте на перехресті. Голка в автомобілі: Обережно візьміть голку щипцями, опустіть у проточну воду на деякий час. Не беріть голку руками, адже це може вимагати ритуалу очищення та молитви.

Важливо проводити ритуали у фазу спадного місяця.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети про гроші дійсно працюють.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!