Підходить усім та візуально омолоджує: стрижка, яка буде на піку популярності у 2024 році

Обираючи стрижку, важливо враховувати структуру волосся та форму обличчя. Адже одна й та сама стрижка на різних обличчях виглядатиме по-різному.

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Про це пише Радіотрек.

Одним із найпопулярніших видів стрижок є боб. Вона підходить усім типам обличчя та вікових категорій. Боб також має властивість візуально омолоджувати.

Відомий британський перукар Лі Стаффорд вважає, що боб є ідеальною стрижкою для жінок. Він стверджує, що правильно підібраний боб може омолодити навіть краще за косметичні процедури.

У 2024 році у тренді будуть такі варіації стрижки боб:

Боб з чубчиком

Чубчик допомагає підкреслити риси обличчя та візуально зробити його молодшим. Довжина чубчика може бути різною, залежно від індивідуальних переваг.

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Асиметричний боб

Асиметрія надає стрижці свіжості та сучасності. Вона підійде жінкам, які хочуть виглядати стильно та впевнено.

Градуйований боб

Градуйований боб надає волоссю об'єму та текстури. Він підійде жінкам, які хочуть виглядати молодо та сучасно.

Який би варіант боб ви не вибрали, він обов'язково додасть вам елегантності та шарму.

Нагадаємо, чому важливо регулярно підстригати волосся.

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