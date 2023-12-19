Майже всі допускали цю помилку: Чому жовток темніє під час варіння яєць

Яйця – це популярний продукт, який часто використовується в кулінарії. Однак іноді після варіння жовток яєць може потемніти. Це явище може викликати занепокоєння, оскільки деякі люди вважають, що такі яйця не придатні для вживання.

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Насправді потемніння жовтка яєць не є ознакою небезпеки, пише видання "На пенсії". Воно виникає внаслідок хімічної реакції, яка відбувається між залізом, що міститься в жовтку, і сіркою, що міститься в білку. Ця реакція називається сульфідом заліза.

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Швидкість цієї реакції залежить від часу приготування яєць. Чим довше яйця варяться, тим темнішим стає жовток.

Щоб уникнути потемніння жовтка яєць, необхідно дотримуватися таких правил:

Варити яйця в холодній воді. Це допоможе рівномірно розподілити тепло і запобігти різкому перепаду температур.

Варити яйця не більше 7-8 хвилин. Цього часу достатньо, щоб яйця приготувалися, але жовток залишився світлим.

Після того, як яйця зваряться, відразу ж опустити їх у холодну воду. Це допоможе зупинити процес хімічної реакції.

Якщо ви все ж таки зварили яйця, а жовток потемнів, це не означає, що їх не можна їсти. Такі яйця є безпечними для здоров'я, але вони можуть мати не такий приємний зовнішній вигляд.

Хтось любить рідкий жовток, а хтось навпаки – максимально густий. Тому UAportal ділиться секретами, скільки часу готувати яйця та як.

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