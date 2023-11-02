Чому зубні щітки мають різний колір щетини

Коли ви купуєте нову зубну щітку, ви, ймовірно, не замислюєтеся про те, чому деякі щітки повністю білі, а інші кольорові. Однак, як виявилося, кольорові деталі на зубній щітці мають певну мету.

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Основна причина, чому на зубній щітці є кольорові деталі, полягає в тому, щоб допомогти вам наносити правильну кількість зубної пасти. Зазвичай люди наносять на зубну щітку надто багато зубної пасти, що може бути шкідливим для здоров’я зубів, пише SantePlusMag.

Кольорові деталі на зубній щітці дають вам орієнтир для розподілу зубної пасти. Зазвичай, кольорові деталі розташовані на щетині в центрі головки щітки. Це означає, що вам потрібно нанести зубну пасту лише до цього рівня, щоб мати достатньо для чищення зубів.

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Крім того, кольорові деталі можуть допомогти вам визначити, коли пора міняти зубну щітку. Якщо щетина стерлася до кольорових деталей, це означає, що щітка вже не ефективна і її потрібно замінити.

Як часто потрібно міняти зубну щітку?

Фахівці рекомендують міняти зубну щітку кожні три-чотири місяці, а якщо щетина стерлася, то й раніше. Однак для дітей зубну щітку потрібно міняти частіше, приблизно кожні два місяці.

Крім того, вам потрібно замінити зубну щітку, якщо ви захворіли на застуду, грип або будь-яку іншу інфекцію ротової порожнини. Це допоможе запобігти поширенню інфекції.

Чищення язика

Крім чищення зубів, важливо також чистити язик. Це допоможе видалити залишки їжі та бактерії, які можуть призвести до неприємного запаху з рота, карієсу та пародонту.

Щоб почистити язик, змоченою в невеликій кількості зубної пасти щіткою, здійснюйте рухи вперед і назад.

Нагадаємо, сучасна стоматологія може зробити справжню голлівудську посмішку. Ми зібрали для вас корисну інформацію щодо відбілювання зубів, переваги та недоліки цієї процедури.

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