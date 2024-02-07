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Чому ви маєте частіше вживати імбир: переваги для здоров'я

Ігор Романько

Чи можна вживати імбир щодня

Імбир – це не просто прянощі, а й джерело корисних властивостей. Його можна легко знайти в супермаркетах та магазинах за доступною ціною.

З нього можна зробити не лише смачний, але й корисний напій. Він допоможе вам зігрітися, поліпшити травлення та зміцнити імунітет, пишуть Вікна.

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Чим корисний імбир?

  • Покращує травлення: імбир допомагає шлунку перетравлювати їжу, зменшує газоутворення та відчуття тяжкості.
  • Сприяє схудненню: імбир прискорює метаболізм, допомагає спалювати жири та контролювати рівень цукру в крові.
  • Зміцнює імунітет: імбир має протизапальні та антибактеріальні властивості, які допомагають боротися з застудою та грипом.
  • Зменшує біль: імбир може допомогти при головному болю, болях у м'язах та суглобах.
  • Зігріває: імбир покращує кровообіг і зігріває тіло в холодну пору року.

Як зробити ароматний імбирний чай?

Інгредієнти:

  • 2-3 см кореня імбиру
  • 1 паличка кориці
  • 1/3 лимона
  • 500 мл води
  • 2 шт. гвоздики
  • Мед за смаком

Приготування:

  1. Очистіть імбир від шкірки та натріть на дрібній тертці.
  2. Видавіть сік з лимона і додайте до імбиру.
  3. Покладіть мелений імбир, сік лимона, нарізаний кружечком лимон, гвоздику і корицю в заварник.
  4. Залийте окропом і залиште під кришкою на 5 хвилин.
  5. Розлийте по чашках і за бажанням додайте мед.

Нагадаємо, ми вже писали, що категорично не можна додавати до кави.

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