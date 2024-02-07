Чому ви маєте частіше вживати імбир: переваги для здоров'я

Імбир – це не просто прянощі, а й джерело корисних властивостей. Його можна легко знайти в супермаркетах та магазинах за доступною ціною.

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З нього можна зробити не лише смачний, але й корисний напій. Він допоможе вам зігрітися, поліпшити травлення та зміцнити імунітет, пишуть Вікна.

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Чим корисний імбир?

Покращує травлення: імбир допомагає шлунку перетравлювати їжу, зменшує газоутворення та відчуття тяжкості.

імбир допомагає шлунку перетравлювати їжу, зменшує газоутворення та відчуття тяжкості. Сприяє схудненню: імбир прискорює метаболізм, допомагає спалювати жири та контролювати рівень цукру в крові.

Зміцнює імунітет: імбир має протизапальні та антибактеріальні властивості, які допомагають боротися з застудою та грипом.

імбир має протизапальні та антибактеріальні властивості, які допомагають боротися з застудою та грипом. Зменшує біль: імбир може допомогти при головному болю, болях у м'язах та суглобах.

імбир може допомогти при головному болю, болях у м'язах та суглобах. Зігріває: імбир покращує кровообіг і зігріває тіло в холодну пору року.

Як зробити ароматний імбирний чай?

Інгредієнти:

2-3 см кореня імбиру

1 паличка кориці

1/3 лимона

500 мл води

2 шт. гвоздики

Мед за смаком

Приготування:

Очистіть імбир від шкірки та натріть на дрібній тертці. Видавіть сік з лимона і додайте до імбиру. Покладіть мелений імбир, сік лимона, нарізаний кружечком лимон, гвоздику і корицю в заварник. Залийте окропом і залиште під кришкою на 5 хвилин. Розлийте по чашках і за бажанням додайте мед.

Нагадаємо, ми вже писали, що категорично не можна додавати до кави.

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