Чому 'вірно' не значить 'правильно': мовознавець пояснив популярну помилку

Чимало людей плутають слова "вірно" та "правильно". Однак перше слово не варто використовувати замість другого.

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Про поширену помилку розповів мовознавець Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1". За його словами, "вірно" можна кохати або нести службу в армії, тобто не зраджувати.

"Нещодавно мені на очі потрапив документ одного з українських університетів – храму освіти і науки. І мою увагу в наказі привернув штамп, на якому написано "копія вірна". Це дуже поширена помилка", – зазначив мовознавець.

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Авраменко додав, що на печатці має бути напис "згідно з оригіналом". Так само неправильно сказати "вірна відповідь" або "вірне рішення".

"Адже і відповідь, і рішення не можуть зраджувати, і відповідь, і рішення правильні" – підсумував він.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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