Чому ваша випічка стає твердою: поради пекарів

Випічка з духовки зазвичай має апетитний вигляд та чудовий аромат. Проте інколи може статися досить неприємний момент: вона стає твердою та подекуди навіть дубовою.

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Це може статись одразу після приготування або якщо випічка трохи полежить. На сайті prostoway розібрали причини цього явища та порекомендували простий кулінарний лайфхак, який допоможе вам з цим впоратися.

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Причини проблеми

Спочатку слід перевірити, чи були дотримані умови приготування виробу. Вірний температурний режим грає важливу роль у процесі випічки. Деякі рецепти вимагають розігрівання духовки до певної температури. Ігнорування цієї вимоги може негативно позначитися на результаті.

Кулінарний лайфхак

Один з простих кулінарних лайфхаків, які можуть врятувати вашу випічку – це додавання майонезу до тіста. Лише одна столова ложка майонезу може значно поліпшити текстуру та смак вашої випічки. Не переймайтеся, навіть у випадку булочок цей лайфхак працює дивовижно. І важливо зауважити, що навіть така невелика кількість майонезу не вплине на смак виробу, але допоможе зберегти його свіжість та ніжність.

Нагадаємо, ми вже писали, чому не виходить випічка.

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